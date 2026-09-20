El viaje de la Kennicott: de “la Cruña” a Oxford, con escala en cuatro ciudades

biblia kennicot

Luz sobre la Biblia Kennicott, uno de los manuscritos más importantes de la Edad Media. La aporta, una vez más, el investigador coruñés Xosé Crisanto Gándara Eiroa. Del periplo de esta joya se sabe que se inició en A Coruña y que acabó en Oxford, y casi todo lo demás eran especulaciones. Hasta ahora. Este especialista, que en los últimos años ha hecho otras grandes aportaciones sobre la ‘Biblia coruñesa’, añade ahora dos lugares más a su periplo vital (Londres y Aberdeen), y plantea, en este caso a modo de hipótesis, otro par (Fez y Tetuán). De la mano de este especialista, reproduzcamos el largo viaje de este libro sagrado, periplo que siempre hizo en un precioso estuche de cuero que conserva su actual propietario.

1. A Coruña, 1476

El 24 de julio de 1476, Moisés Ibn Zabará finaliza la Biblia Kennicott en la ciudad que él mismo nombra como “la Cruña”, tras meses de trabajo. La realiza por encargo de un platero, del “admirable joven Isaac, hijo del difunto, honorable y querido Don Salomón de Braga”, según consta en el libro. Para ilustrarla, contrata a Joseph Ibn Hayyim. El resultado es una obra de arte.

2. Fez, en torno a 1492

El edicto de la Alhambra, por los Reyes Católicos, expulsa a los judíos de España. “El rey de Fez, recordemos que Marruecos no existía pero sí el Reino de Fez, los acogió con los brazos abiertos”, apunta el investigador coruñés. No dispone Gándara Eiroa por ahora de documentos que avalen esta afirmación, pero se atreve a lanzar una hipótesis: la Biblia coruñesa acabó en Fez. Es conocido que la comunidad judía coruñesa fleta un barco hacia ese punto cuando la expulsión. “Conocemos el nombre del patrón del barco, y también al judío coruñés que lo pagó, incluyendo el soborno a las autoridades competentes para sacar dos millones y medio de maravedíes en oro plata y piedras preciosas”, apunta. Se llamaba Isaac y era platero: “¿Cuántos judíos muy ricos llamados Isaac había en ‘la Cruña’ de 1492? En mi opinión solo uno: el propietario de la Biblia”, sentencia el investigador coruñés.

Estuche de cuero con el que la biblia salió de A Coruña y que se conserva en Oxford BODLEIAN LIBARIES

3.Tetuán, antes de 1684

La siguiente escala sería Tetuán, según las pistas que está siguiendo Gándara Eiroa, quien no precisa “por ahora” el momento de su llegada a esta localidad, pero sí se atreve a apuntar que seguramente sea antes de 1684. “La Biblia se concibió como un artículo de lujo y de ostentación de alto valor simbólico. Una de sus características definitorias es que no presenta signos de uso, lo que apunta a que apenas cambió de manos y que estuvo muy bien custodiada. Todo esto nos lleva a creer en su pertenencia a una misma familia durante más de doscientos años”, sostiene. “Y el posterior recorrido de la Biblia nos sugiere que fue Tetuán el lugar desde el que dio el salto a la península, en concreto a Gibraltar, pues ambas localidades mantuvieron un gran intercambio comercial desde inicios del siglo XVIII”, añade.

4. Gibraltar, 1748

William Chalmers es un comerciante escocés que se traslada a Gibraltar en la década de 1730. Hace fortuna. Llega a ser el encargado del avituallamiento y del pago de la guarnición; también lo nombran juez y comisario. “Es un individuo de relevancia en el Peñón, que comercia con Málaga, Cádiz, Lisboa, Tetuán, Génova, colonias británicas de América y Asia…”, apunta Gándara Eiroa. Tras cerca de veinte años en Gibraltar, regresa a su Aberdeen natal, por motivos de salud, en agosto de 1747, según revela este investigador. Deja sus negocios en el Peñón en manos de su hermano Samuel. De su etapa en Gibraltar, alguien le debe a William 40 guineas, un dineral en la época, el equivalente al sueldo anual de un militar de graduación media. Para abonarla, el deudor ofrece a William, a través de su hermano, pagar con la Biblia, que hasta entonces había estado en el norte de África. El libro llega a Gibraltar poco antes del 29 de octubre de 1748. William decide venderla en Londres a través de unos comerciantes, los Catanach.

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5. Londres, 1748

A Londres llega en torno al 29 de octubre de 1748 y la reciben los Catanach. El proceso de venta en esta capital se alarga durante casi un año, y fracasa aunque incluso la comunidad judía se interesa en su compra. Esta etapa londinense culmina con el envío del libro a Aberdeen (Escocia) el 7 de septiembre de 1749.

6. Aberdeen, 1749

Hasta inicios de junio de 1770, la Biblia está en las residencias de William Chalmers en Aberdeen. Tanto esta escala como la realizada en Londres eran desconocidas hasta este momento y se revelan ahora gracias a la investigación de Gándara Eiroa, al igual que la fecha de su llegada a Gibraltar.

7. Oxford, 1770

La Biblia llega a Oxford el 5 de junio de 1770. La pone a la venta Patrick Chalmers, tras el fallecimiento de su padre William en 1765, apunta el investigador coruñés. Benjamin Kennicott, responsable de la Biblioteca Radcliffe de la Universidad de Oxford, gestiona su adquisición para los fondos de la institución. Patrick le dice que procede del norte de África. Pasa a ser conocida con el apellido de este erudito hebraísta a partir de su depósito en 1872 en la Biblioteca Bodleiana, también de la Universidad de Oxford, donde continúa hasta hoy. Desde entonces, ha vuelto una vez a nuestra comunidad autónoma: en 2019 con motivo de la exposición ‘Galicia, un relato no mundo’, en Santiago de Compostela.