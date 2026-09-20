El impresionante tardeo de 6.000 personas en el Puerto de A Coruña

La zona se llenó de pandillas con ganas de disfrutar Patricia G. Fraga

Montar un fiestón de final de verano, en un espacio abierto como el muelle de Batería, y jugar, además, con la nostalgia, es una apuesta ganadora desde el planteamiento. Y eso fue lo que resultó exactamente de Pica Pop: un éxtasis colectivo de las generaciones que empezaron a salir en los 80, ligaron y maduraron en los 90 y ya eran ‘profesionales’ a comienzos de siglo. Toda una reivindicación de una forma de divertirse, de una manera de vestir, salir y relacionarse que durante seis horas empapó todo el puerto.

Si el pasado viernes Gabry Ponte trajo de vuelta Bambina, LP45 o Baroke, el tardeo de ayer fue básicamente una reunión social de casi 6.000 personas de mediana edad y sus circunstancias, vivencias y recuerdos. De hecho, algunos outfits recuperaron las hombreras o el rollo grunge noventero.

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No se trata solamente de una cuestión de pinchar una música u otra, sino de traer de vuelta a la generación que ligó hablando, que vio nacer internet y que ‘tiró fichas’ por Messenger. De todo se hablaba en los corrillos, aunque sin duda ese clásico de que solo envejecen los demás es irrenunciable. “Uy, nosotras bajamos la media de edad”, comentó una pandilla de unas 15 chicas al dar una vuelta de reconocimiento.

Dos grandes hinchables con forma de chupachups daban la bienvenida a esas casi 6.000 personas, buena parte de ellas con parada obligada para la fotografía de rigor. “A mí, esto del tardeo no me convence mucho, tía, que aún estamos para la noche”, le espetaba mientras una amiga a otra.

Zona cubierta

Al igual que en Gabry Ponte, una especie de zona cubierta fue el epicentro de la fiesta, aunque también foodtrucks, la Champineta de Champi Muros y motivos de añoranza como los mandos de la Nintendo 64, la NES o la Play. Tampoco escasearon las zonas de descanso, que algunos ya se reconocían oxidados y necesitados de utilizarlas.

La banda sonora, evidentemente, también ayudó a crear esa atmósfera deseada. Sería imposible enumerar todos los clásicos que sonaron y que se cantaron bien fuerte, pero podría decirse que buena parte de ellos salían en aquellos viejos recopilatorios con lo mejor del año llamados ‘Boom’.

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Y sí, analizado el envoltorio y el contenido, también es preciso señalar la edad media de los asistentes: algunos de ellos en los 80 ya tenían años de mili.

También unos pocos, los menos, eran unos imberbes todavía en los años 90. Y ese fue otro gran triunfo del Pica Pop: ser un tardeo intergeneracional aunque podría decirse que el asistente medio se encontraba entre los 45 y los 50 años.

Una de las situaciones más curiosas se dio cuando dos aparentes desconocidos se preguntaron si años atrás se habían liado en una discoteca. Y tampoco salieron de dudas tras su conversación.

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La fiesta se extendió hasta más allá de las dos de la mañana, y, como buenos profesionales, en muchos casos el fin del tardeo no indicó el camino de vuelta a casa. En realidad, fue el punto de inicio para una noche que llevaba pinta de extenderse especialmente.

La programación de Son&Mar continuará hoy con una jornada especial para los más pequeños, entre las 11.00 y las 21.00 horas. La entrada será gratuita para que los niños puedan disfrutar.