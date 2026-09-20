El Grupo Editorial El Ideal Gallego supera el millón de lectores por segundo mes consecutivo

Gente mirando la web móvil de El Ideal Gallego German Barreiros

El Grupo Editorial El Ideal Gallego (GEEIG), que además del histórico periódico que le da nombre lo componen DXT Campeón, Diario de Ferrol, Diario de Arousa, Diario de Bergantiños y Diario de Compostela –los dos últimos son únicamente digitales, el resto cuenta además con edición en papel–, alcanzó los 1.269.655 lectores el pasado mes de agosto, según refleja el último informe de GFK DAM, el medidor oficial de consumo digital en España. Es la primera vez que el GEEIG logra situarse por encima del millón durante dos meses consecutivos, lo que sin duda es un signo de la consolidación de su audiencia en toda la comunidad autónoma gallega.

El alcanzado en agosto (1.269.655 usuarios únicos) es el tercer mejor dato de la serie histórica del grupo editorial, tras el conseguido en junio del pasado año (1.782.396 usuarios únicos) y en julio del actual (1.331.003). Para poner en contexto esta cifra, la suma de todo el grupo supone un número de lectores que solo es superado en Galicia por la versión digital de dos periódicos que también se editan en papel, ‘La Voz de Galicia’ y ‘Faro de Vigo’.

El grupo renovó la imagen visual y el diseño de las páginas web de sus seis cabeceras el 25 de septiembre de 2025. Esta enorme transformación digital se realizó utilizando Xalok, la herramienta tecnológica desarrollada por Hiberus Media Labs. La apuesta realizada encuentra respuesta apenas unos meses después con este gran resultado del Grupo Editorial El Ideal Gallego.

El Ideal supera a ‘La Opinión’

El buque insignia del grupo editorial sigue siendo el periódico que le da nombre, El Ideal Gallego, cuya edición en papel data de 1917 y que con 927.654 lectores se sitúa por encima de ‘La Opinión de A Coruña’ (859.211 usuarios únicos) y cerca de ‘El Progreso’ lucense (971.060), ‘La Región’ ourensana (936.810) y ‘El Correo Gallego’ santiagués (929.313).

El Grupo Editorial El Ideal Gallego quiere agradecer la fidelidad de sus lectores históricos y saludar a los nuevos seguidores que se han incorporado en los últimos meses.