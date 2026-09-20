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A Coruña

Detenido por vender tripis por wasap en la noche de A Coruña

La Policía Nacional detuvo a un hombre de 25 años en un local de ocio nocturno

Guillermo Parga
Guillermo Parga
20/09/2026 18:26
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Un varón de 25 años fue detenido a las 06.00 horas del domingo en un local de ocio nocturno del centro de A Coruña. Se le imputó un cargo de tráfico de drogas, en concreto de tripis, por superar la cantidad estimada para el consumo propio.

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Fueron tanto los clientes los que dieron la voz de alarma ante la actitud de una persona que recorría el local ofreciendo material. Actuó inmediatamente el equipo de seguridad, que identificó y redujo al sospechoso hasta la llegada de la Policía Nacional. En el cacheo se intervinieron varios tripis y dinero. Inmediatamente fue detenido y trasladado a dependencias policiales.

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Lo curioso de la situación es el aparente modus operandi del detenido, que contactaba con clientes al azar y les invitaba a entrar en un chat de wasap para las transacciones. Vamos, como si de 'Teletripi' se tratase.

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