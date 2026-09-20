Detenido en A Coruña por agredir a sus hijos, intentar atropellarlos y huir de la Policía Nacional

Patrullas policiales, durante la intervención Cedida

Una fuerte discusión familiar en la calle Vista Alegre de A Coruña terminó la pasada noche con la detención de un varón que había agredido a sus dos hijos, los había intentado atropellar y había huido de la Policía Nacional, protagonizando una persecución que terminó junto al parque de Santa Margarita.

Eran sobre las 23.30 horas cuando la tranquilidad de la calle se truncó por los gritos procedentes de la vía pública. Según testigos presenciales, un padre comenzó una fuerte discusión con sus dos hijos. Varios vecinos, alarmados por los gritos, se asomaron a las ventanas y presenciaron cómo el progenitor agarraba por la fuerza al menor de los hermanos, de unos 16 años, para introducirlo en un turismo. En ese momento intervino el hermano mayor de edad para intentar evitar que se llevara al menor.

Lejos de calmarse la situación, el padre le propinó un puñetazo que lo tiró al suelo, mientras seguía reteniendo al adolescente.

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La tensión creció cuando los residentes, tanto desde los balcones como a pie de calle, comenzaron a increpar al agresor, advirtiéndole a gritos de que la policía venía en camino y exigiendo que soltara a los jóvenes.

La situación rozó la tragedia cuando apareció en el lugar una patrulla del 091. Al ver a los agentes, el individuo se metió rápidamente en su vehículo y emprendió una huida a la desesperada intentando atropellar a sus propios hijos, aunque afortunadamente no llegó a alcanzarlos.

El radiopatrulla inició un seguimiento por varias calles de la zona hasta que los policías consiguieron interceptarlo y retenerlos en la zona del parque de Santa Margarita.

Según testigos, el arrestado mostró una actitud extremadamente violenta, forcejeando con los agentes y llegando a romper la ventanilla del vehículo policial. De hecho, dada la corpulencia del individuo, los vecinos relataron que se vivieron momentos de gran revuelo hasta que acudieron un total de cuatro patrullas para lograr tumbarlo en el suelo y reducirlo definitivamente, trasladándolo posteriormente a dependencias policiales.

Los policías hablan con testigos Cedida

Tras el altercado, los dos jóvenes recibieron apoyo de varios amigos que se personaron en el lugar, así como de su madre, quien se encontraba muy nerviosa. Fuentes vecinales han señalado que la familia es muy querida en la zona. Al parecer, el detenido es español, mientras que su expareja —la madre de los jóvenes— es de nacionalidad japonesa. La intervención policial evitó que un conflicto de índole familiar derivara en un suceso de consecuencias aún más graves.