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A Coruña

Aparece roto uno de los bolardos de piedra de la iglesia de San Jorge

La pequeña columna forma parte del cierre perimetral

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
20/09/2026 11:45
Bolardo roto en la iglesia de San Jorge
Bolardo roto en la iglesia de San Jorge
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Uno de los bolardos de piedra que limitan la zona de la iglesia de San Jorge con la carretera de la calle de San Agustín y la plaza del marqués de San Martín ha aparecido roto y tirado en el suelo, sin que se conozcan, por el momento, las circunstancias del suceso.

Viandantes que pasaron por la zona este sábado se percataron de que uno de estas pequeñas columnas de piedra estaba rota y precintada por la Policía Local. Sin embargo, desde el cuerpo de seguridad señalan que no tuvieron ningún aviso de que se hubiese producido un accidente de tráfico que hubiese terminado con el bolardo en el suelo. De haber sido un vehículo, este siguió su marcha después del choque.

Esta curva, muy cercana a la plaza de María Pita y al consistorio herculino, es un lugar en el que muchos camiones suelen girar para hacer un cambio de sentido y no tener que dar toda la vuelta al mercado de San Agustín, situado justo detrás de la iglesia de San Jorge. Y es que, desde la reforma de la zona, es preciso bordear toda la plaza, ya que el carril de bajada antiguo es ahora peatonal.

Algo parecido ocurrió hace unos meses en la plaza de las Bárbaras, cuando se desplomó uno de los pivotes de piedra que limita el acceso a este entorno.

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