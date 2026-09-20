Acnur se alía con la Carrera de la Mujer de A Coruña para visibilizar a las refugiadas

Carrera de la Mujer 2025 en A Coruña Patricia G. Fraga

El próximo 27 de septiembre A Coruña volverá a teñirse de rosa con la celebración de la Carrera de la Mujer, una de las citas que cada año más triunfan en la calle de la ciudad. Este año, junto a la organización estará Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Y lo hará precisamente para eso: para visibilizar a niñas y mujeres refugiadas.

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"Miles de mujeres van a ocupar de A Coruña y entre ellas queremos que estén las mujeres y niñas refugiadas", explican desde Acnur, que apuesta porque ellas ocupen también el espacio que les pertenece: "Porque hacer deporte es cuidar la salud, porque correr juntas es construir comunidad, y porque estar aquí, visibles, es ocupar el espacio que nos pertenece".

Este objetivo va en paralelo con las causas que defiende la Carrera de la Mujer: la salud, la inclusión y la visibilidad para las mujeres.

"Desde Acnur nos hemos aliado con la Carrera de la Mujer para facilitar la participación de mujeres refugiadas. Mujeres que han tenido que huir de sus hogares por conflictos, por violencia y por persecución, y que reconstruyen sus vidas aquí en España", cuentan a través de sus redes sociales.

Y será una de ellas, precisamente, la que se encargue de dar el pistoletazo de salida a la Carrera de la Mujer. La atleta gallega Adi Iglesias, que tuvo que "huir de su país por la persecución contra las personas albinas y hoy cosecha medallas representando a España", dará inicio a la prueba coruñesa, que partirá desde Riazor.