A Coruña premia una decena de proyectos de divulgación científica en una nueva edición de los Prismas

Acto de entrega de la pasada edición de los Prismas JAVIER ALBORÉS

El jurado de los XXXIX premios Prisma Casa de las Ciencias a la Divulgación, un galardón impulsado por el Ayuntamiento a través de Museos Científicos, decidió este domingo los ganadores de la presente edición, con una selección interdisciplinaria de profesionales de diferentes ámbitos relacionados con la divulgación científica, como el periodismo, la literatura, el audiovisual o la innovación.

“Los premios Prisma son ya toda una institución en esta ciudad. El Gobierno local siguió y reforzó esta iniciativa a lo largo de estos años porque entiende que es tarea del Ayuntamiento incentivar y premiar la excelencia y promover a nacimiento de ideas nuevas y apasionantes en el terreno de las ciencias. De nuevas formas de hacer las cosas. Todo eso premiamos con el Prisma”, subrayó el concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro.

El listado de galardonados con los Prisma de Bronce:

Mejor trabajo en vídeo : “La luz con el tiempo dentro”, de Elena Alonso Redondo, Luis Gómez Juanes y Paloma Banderas Bielicka, por hacer accesible y emocionante un fenómeno físico de enorme complejidad sin descuidar el lado humano de la investigación científica.

: “La luz con el tiempo dentro”, de Elena Alonso Redondo, Luis Gómez Juanes y Paloma Banderas Bielicka, por hacer accesible y emocionante un fenómeno físico de enorme complejidad sin descuidar el lado humano de la investigación científica. Mejor trabajo en nuevos medios : canal de Youtube “Cuarentaydos”, de José Luis Oltra Calatayud, por la calidad, creatividad y dinamismo de una producción divulgativa consolidada.

: canal de Youtube “Cuarentaydos”, de José Luis Oltra Calatayud, por la calidad, creatividad y dinamismo de una producción divulgativa consolidada. Mejor proyecto de divulgación científica sobre el agua en medio urbano : “Del cloro a la diversidad”, de Bárbara Martínez Escrich y Mónica López Martínez del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Real Jardín Botánico de Córdoba, por su originalidad y marcada visión didáctica.

: “Del cloro a la diversidad”, de Bárbara Martínez Escrich y Mónica López Martínez del Instituto Municipal de Gestión Medioambiental-Real Jardín Botánico de Córdoba, por su originalidad y marcada visión didáctica. Mejor artículo periodístico : “ChatGPT no pasa la prueba: así pone en peligro la vida de los menores”, de Isabel Rubio Arroyo para El País, por poner en evidencia a través de la experimentación directa y el conocimiento de fuentes expertas el riesgo de la falta de controles efectivos en la tecnología al alcance de los menores.

: “ChatGPT no pasa la prueba: así pone en peligro la vida de los menores”, de Isabel Rubio Arroyo para El País, por poner en evidencia a través de la experimentación directa y el conocimiento de fuentes expertas el riesgo de la falta de controles efectivos en la tecnología al alcance de los menores. Mejor trabajo en radio : “Calvet en bicicleta” de Manuel Vicente García, César Martínez Pérez y Rosa Pedrido Castiñeiras, por aprovechar todas las posibilidades de una experiencia estética sonora integral.

: “Calvet en bicicleta” de Manuel Vicente García, César Martínez Pérez y Rosa Pedrido Castiñeiras, por aprovechar todas las posibilidades de una experiencia estética sonora integral. Mejor proyecto singular : “#LaCienciaDel100” de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, por proponer una innovadora experiencia de divulgación científica y trasladarla con eficacia al medio digital.

: “#LaCienciaDel100” de Navarrabiomed-Fundación Miguel Servet, por proponer una innovadora experiencia de divulgación científica y trasladarla con eficacia al medio digital. Mejor libro editado: “Viaje al planeta de los insectos”, de Chema Catarineu para Tundra Ediciones, por utilizar los insectos como vía para abordar conceptos más amplios y por el empleo del humor y recursos visuales para despertar la curiosidad de lectores y lectoras inesperados.

Además, el jurado decidió otorgarle el Prisma Especial del Jurado la “Desgranando Ciencia”, por la trayectoria de un evento que conjuga múltiples fórmulas de divulgación científica con el fomento de la participación ciudadana.

A Coruña entrega los Premios Prismas Más información

También se decidió otorgar menciones honoríficas en las modalidades siguientes:

Mención de honor en la categoría de vídeo para “O camiño da cova de Eirós”, de José González Varela.

para “O camiño da cova de Eirós”, de José González Varela. Mención de honor en la categoría de radio para “Vis a vis con la ciencia”, del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El premio Prismas es una iniciativa de los Museos Científicos Coruñeses-Ayuntamiento de A Coruña que pretende potenciar la difusión de la cultura científica en España, y apoyar a todos los profesionales que trabajan en este campo. El jurado estuvo compuesto por la presidenta, Rocío Benavente (periodista científica adjunta a la dirección de la Fundación Maldita), el jefe de servicio de Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, que actuó como secretario, y los vocales Gemma del Caño (farmacéutica especialista en industria alimentaria y divulgadora científica), Yolanda Golías (profesora del área de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Universidad de A Coruña ) y Diego Ortega (profesor de Didáctica de la Expresión plástica de la Universidad de Jaén e ilustrador científico).