Una caminata por la Ronda Peatonal para demostrar lo fácil que es ir a pie por A Coruña

Numerosas personas acompañaron este sábado la marcha por la Ronda Peatonal con la que el Ayuntamiento de A Coruña quiso demostrar que la ciudad se puede recorrer caminando. La iniciativa forma parte de las actividades de la Semana Europea de la Movilidad, en la que se incluyeron además una marcha nórdica, cuentacuentos o un circuito para ciclistas.

La marcha, encabezada por la alcaldesa, Inés Rey, junto a representantes de la Federación de Asociaciones Vecinales de A Coruña y de entidades de los barrios por las que transcurrió, tuvo tiempo para mostrar también música y juegos con los que el camino se hizo incluso más llevadero.

Los 'caminantes' partieron a las once de la mañana de la Biblioteca Municipal de la Sagrada Familia para recorrer el barrio hacia Os Mallos, Cuatro Caminos y Oza-A Gaiteira hasta llegar a la plaza de la Fábrica de Tabacos, epicentro de la Semana de la Movilidad.

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Fueron 3,5 kilómetros que sirvieron para conocer sobre el terreno la Ronda Peatonal, que conecta cinco barrios entre el parque de San Diego y la calle Observatorio, facilitando los desplazamientos a pie. En cada barrio, las entidades vecinales fueron protagonistas, con la organización de juegos, explicaciones y acciones de dinamización. Los participantes también se pudieron hacer con el pasaporte de la ruta, completando con pegatinas los cuatro barrios que se recorrieron durante la jornada, con la música de la Asociación Cultural Donaire acompañando a la comitiva.

Una vez terminado el camino, los participantes optaron al sorteo de 200 viajes en bus urbano -gracias a la Compañía de Tranvías- y se repartió avituallamiento, cortesía de El Corte Inglés. Además, pudieron añadir en Tabacos su granito de arena a la elaboración de un mural colaborativo.

La alcaldesa puso en valor la Ronda Peatonal como una actuación "que permite seguir conectando los barrios a pie, creando recorridos cómodos y seguros y recuperando el espacio público para las personas".