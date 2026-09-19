Los Saxos del Averno: “Una vez dimos un concierto para la mafia rusa sin saberlo”

Daniel Niño (primero por la izquierda), con el resto del grupo en una imagen promocional CEDIDA

El MEGA de Estrella Galicia retoma este mes su temporada de conciertos con el directo atronador de Los Saxos del Averno, una peculiar agrupación de rythm and blues. El día 25 (21.00 horas) unos pocos afortunados disfrutarán de la sesión con un menú especial, como explica Daniel Niño, uno de los tres saxofonistas del grupo.

¿Cómo será el concierto?

Es un concierto especial y curioso, porque está vinculado a la gastronomía y habrá un maridaje. De hecho, nos llamaron para preguntarnos nuestras comidas favoritas, y han confeccionado un pincho especial que tiene que ver con nuestra música y gustos. Nunca habíamos hecho algo así, porque siempre hemos tocado en salas y festivales, así que tenemos muchas ganas.

¿Ya habían tocado en A Coruña?

Muchas veces. Nuestro cantante, Adrián Costa, es de Santiago, así que tenemos a bien visitar su tierra cada vez que podemos. En A Coruña tocamos en el Garufa, en algún festival... Es una tierra que nos gusta muchísimo, donde siempre nos tratan muy bien.

Esta vez llegan con nueva gira.

Correcto. La presentamos el 24 en Madrid. Hemos sacado un nuevo single con dos canciones y estamos, como dicen los jóvenes, ‘a topísimo’. Tenemos ganas de ver cómo los recibe la gente, en redes y demás de momento muy bien, pero el termómetro bueno es el directo, así que veremos en MEGA si hay que dejar la banda o al fin triunfamos a nivel internacional (ríe).

¿En qué momento se encuentra la banda?

En uno gratificante y sorprendente. En nada se van a cumplir diez años del primer disco, y queremos hacer un directo en concierto para grabarlo y lanzarlo en disco y vinilo. A nosotros nos parte el corazón la moda del playback y de que no haya músicos sobre el escenario, somos seis personas que cada una toca su instrumento, y nos parece que hay que reivindicar esa magia de lo artesano, que también puede dar oportunidades.

¿Cómo definen su estilo?

Nosotros estamos más encaminados a que la gente baile, y no tanto a la improvisación o la exploración de una gran complejidad como cierta parte del jazz. En un mundo en el que hay tantas etiquetas, a mí me gusta definirnos como un grupo de rythm and blues flamígero para caderas inquietas. Mezclamos cosas, a veces metemos rock o cualquier otro género, pero tenemos un estilo definido, se reconoce que somos nosotros.

¿El baile está asegurado?

A veces cuesta que la gente se arranque, pero podemos decir orgullosos que tenemos un buen repertorio, con canciones que no fallan nunca, y el público termina bailando. El objetivo es que todo el mundo termine sudado (ríe).

¿Algún concierto que les fuese particularmente difícil?

Pues una vez tocamos para la mafia rusa sin saberlo. Llegamos a una fiesta privada sin saber bien para quién era nuestra actuación, en un pueblo de Málaga cuyo nombre no podemos desvelar, y luego nos dijeron eso, que era una familia mafiosa. Espero que en MEGA eso no nos pase (ríe).

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