Ricardo García Mira inicia a súa etapa como catedrático emérito cunha conferencia internacional en Taiwán
Impartiu a conferencia "Transicións cara á sustentabilidade: pode a natureza mellorar a calidade de vida?"
Ricardo García Mira, catedrático emérito da Universidade da Coruña, inaugurou esta nova etapa da súa traxectoria académica como conferenciante convidado no 28th "International Symposium on Leisure, Recreation, and Tourism" , celebrado na Universidade Nacional de Taipei, en Taiwán.
Durante o encontro, García Mira impartiu a conferencia "Transicións cara á sustentabilidade: pode a natureza mellorar a calidade de vida?", na que analizou o papel da psicoloxía nos cambios necesarios para avanzar cara a sociedades máis sostibles. A súa intervención centrouse especialmente na relación entre natureza, benestar e calidade de vida.
A participación no simposio tivo un significado especial ao compartir a condición de conferenciante convidado con William Sullivan, profesor da Universidade de Illinois. A súa traxectoria investigadora e os seus traballos sobre a relación entre os contornos naturais, as persoas e as comunidades convertérono nunha referencia internacional neste ámbito. As investigacións de Sullivan foron unha fonte de referencia para García Mira nos seus estudos e publicacións sobre os beneficios da natureza para a saúde, a cohesión social e a seguridade. A coincidencia de ambos os expertos en Taipei permitiu reforzar o intercambio de coñecemento entre investigadores que comparten intereses arredor da relación entre as persoas, as comunidades e o seu contorno.
Para García Mira, esta primeira intervención como catedrático emérito supón tamén a continuidade dunha traxectoria vinculada á investigación, á docencia e á transferencia de coñecemento. Desde esta nova posición, continuará colaborando con investigadores e colegas internacionais, compartindo experiencias e ampliando as súas liñas de traballo.
O catedrático emérito da Universidade da Coruña agradeceu á organización do 28th International Symposium on Leisure, Recreation, and Tourism: Research Symposium a invitación, a acollida e a oportunidade de participar neste encontro internacional. A conferencia de Taipei marca así o inicio dunha nova etapa académica para Ricardo García Mira e conecta a súa estrea como catedrático emérito cun dos eixes centrais da súa traxectoria: o papel da psicoloxía e da relación coa natureza na mellora do benestar, o fortalecemento da cohesión social e a construción de sociedades máis sostibles.