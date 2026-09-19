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A Coruña

Ricardo García Mira inicia a súa etapa como catedrático emérito cunha conferencia internacional en Taiwán

Impartiu a conferencia "Transicións cara á sustentabilidade: pode a natureza mellorar a calidade de vida?"

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/09/2026 16:43
Ricardo García Mira
Ricardo García Mira
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Ricardo García Mira, catedrático emérito da Universidade da Coruña, inaugurou esta nova etapa da súa traxectoria académica como conferenciante convidado no 28th "International Symposium on Leisure, Recreation, and Tourism" , celebrado na Universidade Nacional de Taipei, en Taiwán. 

Durante o encontro, García Mira impartiu a conferencia "Transicións cara á sustentabilidade: pode a natureza mellorar a calidade de vida?", na que analizou o papel da psicoloxía nos cambios necesarios para avanzar cara a sociedades máis sostibles. A súa intervención centrouse especialmente na relación entre natureza, benestar e calidade de vida. 

A participación no simposio tivo un significado especial ao compartir a condición de conferenciante convidado con William Sullivan, profesor da Universidade de Illinois. A súa traxectoria investigadora e os seus traballos sobre a relación entre os contornos naturais, as persoas e as comunidades convertérono nunha referencia internacional neste ámbito. As investigacións de Sullivan foron unha fonte de referencia para García Mira nos seus estudos e publicacións sobre os beneficios da natureza para a saúde, a cohesión social e a seguridade. A coincidencia de ambos os expertos en Taipei permitiu reforzar o intercambio de coñecemento entre investigadores que comparten intereses arredor da relación entre as persoas, as comunidades e o seu contorno. 

Ricardo García Mira

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Para García Mira, esta primeira intervención como catedrático emérito supón tamén a continuidade dunha traxectoria vinculada á investigación, á docencia e á transferencia de coñecemento. Desde esta nova posición, continuará colaborando con investigadores e colegas internacionais, compartindo experiencias e ampliando as súas liñas de traballo. 

O catedrático emérito da Universidade da Coruña agradeceu á organización do 28th International Symposium on Leisure, Recreation, and Tourism: Research Symposium a invitación, a acollida e a oportunidade de participar neste encontro internacional. A conferencia de Taipei marca así o inicio dunha nova etapa académica para Ricardo García Mira e conecta a súa estrea como catedrático emérito cun dos eixes centrais da súa traxectoria: o papel da psicoloxía e da relación coa natureza na mellora do benestar, o fortalecemento da cohesión social e a construción de sociedades máis sostibles.

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