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A Coruña

Hace 25 años | El Dépor inicia la Liga de Campeones y los afectados del ‘Mar Egeo’ cobrarán

En 1976, unos mil niños de Atochas-Monte Alto se quedaban sin plaza en guarderías y preescolar

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/09/2026 04:23
El partido de Liga de Campeones de 2001 entre Deportivo y Olympiakos
El partido de Liga de Campeones de 2001 entre Deportivo y Olympiakos
Archivo El Ideal Gallego
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Hace 25 años el Deportivo se estrenaba en la Liga de Campeones con un empate en casa, mientras que un experto aseguraba que los afectados por el ‘Mar Egeo’ cobrarían en breve sus indemnizaciones. Hace 50 años, en 1976, unos mil niños de Atochas-Monte Alto se quedaban sin plaza en guarderías y preescolar, y hace 75, en 1951, el Ayuntamiento honraba a Emilia Pardo Bazán. Hace 100, en 1926, el presidente del Circo de Artesanos escribía al Consejo de Ministros.

Hace 25 años | El Dépor inicia la Liga de Campeones y los afectados del ‘Mar Egeo’ cobrarán

Un gol de Valerón en el último minuto dio el empate al Deportivo (2-2) en el primer partido de la Liga de Campeones, disputado en Riazor ante el Olympiacos

Además, los mariscadores coruñeses afectados por la catástrofe del petrolero “Mar Egeo” cobrarán las indemnizaciones que se les adeudan antes de que finalice el mes de octubre. Así lo aseguró en las jornadas de seguridad en alta mar, Esteban Pachá, único representante español en la Organización Marítima Internacional. 

Por otro lado, los políticos y los empresarios coruñeses defienden el mantenimiento y promoción de Alvedro. Reaccionaron así ante la publicación de un informe de la Asociación Gallega de Consumidores que recomienda eliminar los aeropuertos de A Coruña y Vigo.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 2001
Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 2001
Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Unos 1.000 niños de Atochas-Monte Alto no tienen plaza en preescolar

Unos mil niños de Atochas-Monte Alto no tienen plaza en guarderías y preescolar, según una encuesta que ha realizado la Asociación de Vecinos de la zona. En una nota que nos remiten explican la problemática escolar del barrio, al tiempo que comunican los caminos para ir buscando soluciones. Por su parte, los jóvenes del Club Juvenil de La Gaiteira - Los Castros tienen problemas para reunirse, y algunas de sus juntas han tenido que hacerlas al aire libre. 

En sucesos, un hombre cayó al mar en Punta Torrella, cerca de Lorbé, y desapareció instantáneamente, según testigos presenciales. Se ignora la identidad de la víctima, pues mientras alguien decía que lo conocía y que era un vecino de Las Jubias, otros aseguraban que era de Meirás.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1976
Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1976
Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | El Ayuntamiento homenajea a la “insigne escritora” Pardo Bazán

El Ayuntamiento de La Coruña organizó diversos actos para honrar la memoria de nuestra insigne escritora la Condesa de Pardo Bazán. La señora marquesa de Cavaleanti, hija de la condesa, ha rogado que hagamos constar públicamente su gratitud hacia el Ayuntamiento de La Coruña, academias, entidades culturales, prensa, las cigarreras y a cuantos se han unido a los actos celebrados en la ciudad en recuerdo y homenaje a su madre. 

Por otra parte, alumnos de la Escuela de Formación Profesional Obrera de la Fábrica de Armas de La Coruña recibieron los correspondientes diplomas y premios en metálico al terminar sus estudios en el citado centro de enseñanza profesional.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1951
Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1951
Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | El telegrama del Circo de Artesanos al presidente del Consejo de Ministros

El presidente de la veterana sociedad del Circo Recreativo e Instructivo de Artesanos, don Félix Estrada Catoira, dirigió al presidente del Consejo de Ministros el siguiente telegrama: “El Circo Recreativo e Instructivo de Artesanos, auténtica representación espiritual coruñesa, que abarca todos los sectores de la ciudadanía, recoge efusivamente su sentimiento femenino de piedad y solidarizándose con él, pide a la clemencia de vuecencia, que es seguro atributo de la recta autoridad que caracteriza vuestra ilustre personalidad de gobernante ejemplar, una amplia amnistía en favor de los artilleros condenados recientemente, cuya medida piadosa ensalzaría todavía los merecimientos innegables de vuestra labor de redención patriótica”.

Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1926
Portada de El Ideal Gallego del 19 de septiembre de 1926
Archivo El Ideal Gallego
Varios miembros de una de las familias gitanas que residen en Orillamar, a la puerta de su chabola

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