Gabry Ponte instala Baroke y LP45 en pleno puerto de A Coruña

Gabry Ponte en concierto en el muelle de Batería German Barreiros

Hubo en su día una alineación que se supo de memoria casi tanto como la del Dépor campeón de Liga, sobre todo porque muchos celebraron allí aquel título: El Bosque, Bambina, Baroke, LP45 y Party. Nótese que están mencionadas de viernes a domingo, que era cuando aquellos hijos de la EGB a sus 16 empezaron a salir. Pues bien, el hombre que los puso a bailar y a descargar como locos canciones para el Winamp hizo volver a todos a las discotecas de principio de siglo. Gabry Ponte, el DJ de Eiffel 65, el del italodance y el que provocó unos cuantos ‘matices’ por Messenger rejuveneció de golpe y porrazo a 4.000 fans de aquella época.

Lo hizo en el muelle de Batería, para inaugurar el ciclo Son&Mar, y también para provocar que muchos enumeraran batallitas durante la espera. El turinés, de 53 años, sigue fiel incluso a la gomina. Ya quisieran poder decir lo mismo algunos de los presentes, a los que de aquella época solo les quedan las gafas Arnette o las Oakley.

Se hizo esperar hasta las 23.16 el ídolo de juventud, ovacionado como un abrazo al pasado. Espuma y una base dance de las de antes, justo lo esperado para decir hola.

Empezaba entonces justo una hora de auténtica locura, en la que los más jóvenes alucinaron con el estado de forma de sus amigos mayores.

“Volver a España es siempre un placer, muy contento de estar aquí con vosotros, muchas gracias por haber venido. Esta noche…”, fue el interludio antes del primer subidón y mientas todos esperaban saltando el atisbo del primer hit. Y este fue ‘Move your body’ de Eiffel 65. “Lo, lo, lo” a capela.

La sesión, muy semejante a la del pasado año en Pelícano, actualizó la mayoría de los sonidos de hace un cuarto de siglo e incluyó algún guiño a la modernidad. Como mezclar Bad Bunny con su himno ‘Georgie’, aquel de la corda d’oro. De hecho, se quejaron algunos de los presentes de ese abuso de mezcla con temas actuales. Es como si The Beatles se ponen a tocar Oasis.

Volvió al redil con ‘Giulia’, un clásico al que él en su día aportó su propia mezcla. Como en la eurovisiva ‘Tutta L’Italia’, tan reciente como coreada. A pesar del fracaso en el resultado como representante de San Marino.

Mucho más recorrido tuvo ‘La Danza Delle Streghe’, quizás el segundo tema más ovacionado. Para entonces el invernadero con 4.000 personas se había quedado pequeño ya. El viaje a los 16 mereció la pena.