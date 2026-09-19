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A Coruña

Falsa alarma en la Casa Barrié

Vecinos mostraron su preocupación al ver "pintada una capa blanca"

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
19/09/2026 17:01
Obras en la Casa Barrié de Marcial del Adalid
Obras en la Casa Barrié de Marcial del Adalid
Germán Barreiros
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La Casa Barrié, en Marcial del Adalid, es uno de esos edificios que casi ‘obligan’ al peatón a levantar la cabeza a su paso. Se trata de una de las joyas arquitectónicas de principios del siglo XX de A Coruña, creada por la mente de los arquitectos Antonio Tenreiro y Peregrín Estellés. Su importancia es tal que cualquier cosa que la pueda importunar se convierte en una señal de alarma. Y así ha ocurrido en las últimas jornadas con las obras de restauración que se están realizando en su fachada.

Obras en la Casa Barrié de Marcial del Adalid
Detalle de la parte que tiene la imprimación de color blanco
Germán Barreiros

Vecinos de la zona han mostrado su preocupación después de ver cómo los operarios “pintaban de blanco” la fachada de esta joya patrimonial del Ensanche coruñés. Y, efectivamente, a primera vista parece que se está colocando una capa de pintura de un color distinto al original. Sin embargo, no se trata de una modificación del edificio, sino que todo responde al propio proceso de rehabilitación

Según confirman fuentes municipales, la intervención en la Casa Barrié, un inmueble que data de 1926, cuenta con todos los informes favorables del departamento de Patrimonio. Se trata de una obra muy similar, de hecho, a la realizada también en los últimos años en el edificio del Banco Pastor del Cantón Pequeño y también en el que la entidad financiera tenía en Cuatro Caminos, inmuebles, como el de Marcial del Adalid, que también son de Tenreiro y Estellés. 

Obras en la Casa Barrié de Marcial del Adalid
Uno de los laterales y la parte superior de otro están ya terminados con el aspecto original
Germán Barreiros

La capa blanca que aparece visible en los últimos días no es el acabado final de la fachada, sino una imprimación que forma parte de un proceso más largo. Para rehabilitar la parte exterior primero se procedió a la limpieza de la fachada para, posteriormente, aplicar una capa de imprimación con un material adherente. A continuación, como ya se ha hecho en la parte terminada de la obra, se proyecta mortero con grano para que la fachada imite al granito. Y es que realmente Tenreiro no puso granito como tal en sus edificios, sino que con este ‘truco’ consiguió imitarla proyectando mortero, que es un material muy poroso y que tiende a acumular suciedad, lo cual obliga a realizar limpiezas periódicas como la actual.

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El propio edificio de la Casa Barrié muestra ya cómo va a ser el acabado final, ya que varias zonas como la superior, están ya terminadas y se puede observar que la imprimación blanca ha desaparecido de la vista y ya se puede ver ese ‘granito’ típico de los diseños de Tenreiro. 

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