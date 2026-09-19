El regalo de Inditex a una asociación coruñesa en su 30 aniversario: "Es un sueño"

Una fisioterapeuta y una usuaria en la sede actual de la asociación Párkinson Galicia-Coruña Archivo El Ideal Gallego

La asociación Párkinson Galicia-Coruña cumple 30 años y lo hace de la mejor manera: con una nueva sede en camino. Un "sueño" que es posible gracias a Inditex, que ha donado cerca de 700.000 euros a la entidad herculina para hacer realidad este proyecto que permitirá duplicará el local actual. "Es el mejor regalo de aniversario que nos hubiésemos podido imaginar", celebra la directora de la asociación, Mila Oreiro.

La asociación ha dado este sábado el pistoletazo de salida a las obras de reforma del local, situado en la segunda planta de Espacio Coruña. Hasta allí se desplazarán esta mañana múltiples autoridades y representantes de empresas e insituciones vinculadas a la entidad para celebrar el inicio de las obras con esta asociación, nacida hace 30 años.

Fue el 19 de septiembre de 1996 cuando unas pocas familias se reunieron en el Parque de Santa Margarita y crearon esta asociación. Tres décadas después y con muchos cambios, la entidad mira al futuro con ilusión, gracias a la donación de Inditex, procedente de la recaudación del mercadillo solidario que la compañía organiza cada Navidad y en el que participan sus empleados.

Doble de espacio y usuarios

El nuevo local contará con 736 metros cuadrados y permitirá atender a 600 personas a la semana, el doble de las actuales. Hasta ahora, se daba servicio a 300 usuarios en las instalaciones en el Barrio de las Flores, concretamente en la calle Jazmines. "Es una gran noticia porque hay lista de espera en algún servicio y en otros están al límite. Estamos en una ocupación del 95%, pero a base de hacer ingeniería de Excel", explica la directora de Parkinson Galicia-Coruña.

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Y es que el número de pacientes no ha parado de crecer. Desde la pandemia pasaron de ser 80 usuarios a 280, una demanda que sigue al alza debido al mayor diagnóstico. "Se detecta más y con edades más tempranas", explica Oreiro, que incide en que esta no es una enfermedad "de personas mayores" y "solo temblores", un síntoma que la mitad de los afectados aproximadamente no padecen. "Cada vez nos llegan personas más jóvenes, de 50 años o un poco más, y todavía en edad laboral", advierte la directora.

Nuevos servicios

Duplicar su espacio y capacidad de atención semanal supone, por ello, "un paso de gigante" que también permitirá que se incorporen nuevos servicios, como terapia ocupacional o una unidad de atención diurna, dos prestaciones clave que hasta ahora no tenían.

"Cuando pensamos en párkinson, parece que tienes el diagnóstico y se acabó todo alrededor, pero es que el diagnóstico no puede definirte. Todos estos servicios personalizados —también hay fisioterapia, logopedia o neuropsicología—, lo que nos permiten es apoyar en su día a día", incide Oreiro.

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Más que una donación

Para la directora de la asociación, el regalo de Inditex supone mucho más que dinero. "Eso es importante, evidentemente, pero también la confianza y el compromiso hacia las personas con párkinson. Que Inditex apoye una enfermedad como esta... es que no hay mejor forma de celebrar estos 30 años", aplaude.

Sin esta aportación, reconoce, esta "primera piedra sería imposible de poner". Y es que el cambio, es "abismal". Las familias que ya han visitado el nuevo local, que en realidad son dos juntos, reconocen que "es un sueño".

El objetivo es que las obras, que comenzarán en el último trimestre del año, estén finalizadas en el primer semestre de 2027. "La idea es empezar cuanto antes para terminar lo más pronto posible. Nos urge porque ahora mismo se nos está quedando muy pequeño el sitio", reconoce Oreiro.

Actualmente, Párkinson Galicia-Coruña cuenta con más de 720 personas socias y realiza una media de 25.000 intervenciones al año, un número que seguirá incrementándose pero al que podrán dar cabida en la nueve sede.

La asociación también se marca nuevos objetivos en este 30 aniversario, como llegar a las zonas rurales, aunque para la directora realmente no hay meta: "Todo lo que queramos soñar y todo lo que necesiten ellos".