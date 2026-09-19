El presidente de la Diputación de A Coruña viaja a Buenos Aires para "reforzar los vínculos" con la diáspora

Valentín González Formoso EFE

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, realizará la próxima semana un viaje institucional a Buenos Aires con una agenda centrada, según la institución provincial, en "reforzar los vínculos con la diáspora gallega e impulsar la cooperación en los ámbitos cultural, científico y de la memoria democrática".

Uno de los actos principales de la visita tendrá lugar el miércoles 23 de septiembre en la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, donde Formoso mantendrá un encuentro con la Compañía Teatral Galega de Buenos Aires tras el éxito de la representación de 'O Héroe', de Manuel Rivas, en el Teatro Empire capitalino argentina.

La creación de la compañía y la puesta en escena de la obra cuentan con el patrocinio de la Diputación de A Coruña a través de un convenio con la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, una de las entidades más importantes y representativas de la diáspora gallega, fundada en 1921, y que agrupa la numerosas entidades gallegas.

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El proyecto recupera, además, la larga tradición del teatro gallego en Buenos Aires, "creando un nuevo espacio para la difusión de la lengua y de la cultura gallegas en Argentina".

Otro de los momentos destacados del viaje tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, con la visita de Formoso al Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), situado en el recinto de la antigua Esma, uno de los lugares más simbólicos de la represión ejercida durante la dictadura argentina.

Allí, el presidente de la Diputación mantendrá un encuentro con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, referente internacional de la defensa de los derechos humanos y de la lucha por la verdad, la memoria y la justicia.

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Ese mismo día, Formoso visitará el Conicet, principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina, donde mantendrá un encuentro con investigadores e investigadoras de origen gallego que trabajan o desarrollan sus proyectos en el país.

Encuentros con la colectividad

Además de estos tres ejes principales, la agenda de Formoso en Buenos Aires incluirá encuentros con algunas de las entidades más representativas de la colectividad gallega.

El presidente visitará el Centro Galicia de Buenos Aires y el Instituto Argentino Gallego Santiago Apóstol, instituciones con una larga trayectoria en la preservación y difusión de la cultura y de la identidad gallegas entre las nuevas generaciones de la diáspora. También visitará el Centro Betanzos, la entidad decana de las asociaciones gallegas en Argentina, fundada en 1905.

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Allí suscribirá un convenio para que la histórica emisora de radio del centro, Radio Enxebre, dé el salto a una plataforma multimedia de 'streaming' y podcast.

La vertiente institucional del viaje incluirá también reuniones con el embajador español en Argentina, Joaquín de Aristegui, y con Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en el Ejecutivo que preside Axel Kicillof, para abordar las relaciones entre ambos territorios y explorar posibles ámbitos de colaboración.