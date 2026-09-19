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A Coruña

El PP de A Coruña apuesta por crear un nuevo cuartel de la Policía Local

“Inés Rey lleva años sin hacer caso a las propuestas sobre seguridad a pesar de votar a favor de las mociones de la formación”, dice Lorenzo

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
19/09/2026 16:00
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo
El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo
AP
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El portavoz del PP de A Coruña, Miguel Lorenzo, aseguró este sábado que de llegar al Gobierno local su partido tomará medidas “ante el aumento imparable de delitos en la ciudad, cinco mil en la primera mitad del año, un 10% más que en 2025 y un 25% más que en la ciudad de Vigo”. 

Entre estas iniciativas está la de crear un nuevo cuartel para dotar a los policías “de más y mejores medios”. “La inseguridad sigue siendo un problema grave en la ciudad”, afirma Lorenzo, que señala que destacan todo “tipo de robos, tráfico de drogas y lesiones y peleas, la mayoría relacionados con los narcopisos que tanto abundan en A Coruña. Llama la atención el incremento de los delitos contra la libertad sexual: de 40 a 104, casi el triple”. 

Miguel Lorenzo

Miguel Lorenzo: “A Inés Rey le preocupa que no se sepa que se cometen delitos, no encontrar soluciones a los graves problemas de inseguridad”

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Según el líder popular, “Inés Rey lleva años sin hacer caso a las propuestas sobre seguridad a pesar de votar a favor de las mociones de la formación”. Por ello, el portavoz del PP apunta que desde la Alcaldía aumentaría el número de policías locales, exigiría la cobertura de las plazas de la Nacional y recuperaría la Policía de Barrio, “que tan bien funcionó con el Partido Popular”, además de incrementar la coodinación con la Delegación del Gobierno. 

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