El paso de peatones más transitado de A Coruña se estrechará 14 metros

Gente cruzando en la plaza de Mina Javier Alborés

No solo es el segundo paso de peatones más grande de A Coruña, también es el más concurrido. Con una superficie de diecinueve metros de largo y 22 de ancho, el cruce de plaza de Mina, que conecta la calle Compostela con el Cantón Pequeño y que atraviesa Juana de Vega, fue ampliado en 2023, cuando el Gobierno municipal puso en marcha un plan para incrementar la superficie de los pasos de peatones con el fin de mejorar la seguridad de los viandantes.

Pero ahora, con las obras de los Cantones, el paso de cebra no solo se estrechará, sino que también modificará la forma en la que los peatones crucen a la ‘sala de estar’ de los coruñeses. Para entender el contexto es necesario recordar que la actuación en la plaza de Mina, enmarcada dentro de la gran reforma de este mandato, incluye la eliminación del desvío en sentido salida hacia Juana de Vega.

Este espacio, que hasta que llegó la maquinaria contaba con una isleta con semáforos, se convertirá en una zona de estancia, cuya superficie central la ocupará un árbol (un olmo) y que estará rodeada por un banco semicircular, arquitectónicamente conocido como exedra.

La calle Compostela de A Coruña es más transitada a diario que la de Alcalá de Madrid Más información

La que será la ‘puerta de entrada’ a los Cantones conllevará, por lo tanto, un cambio no solo visual, sino también de costumbres. La tradicional isleta, en medio del cruce, servía como refugio para los viandantes que no lograban atravesar a tiempo el paso de peatones, pero también suponía un elemento menos accesible para todos aquellos que llegaban desde Sánchez Bregua. Ahora, según explican fuentes municipales, el cruce será más “directo”: pese a quedar en unos ocho metros de ancho, frente a los 22 actuales, tendrá toda la superficie más accesible. El rebaje del anterior paso de peatones –con las obras actuales ya se ha reducido su superficie en más de la mitad– era “mucho más estrecho”, además de verse dividido casi en su mitad por la isleta intermedia. El próximo paso de cebra, “mucho más directo”, también contará con un refugio “generoso en medio para todos aquellos que no lleguen a tiempo para cruzar el paso completo”.

La estrechez del paso de cebra, no obstante, no vendrá acompañado de grandes cambios en los ciclos semafóricos, pero ahora se hará ‘del tirón’, sin isleta pero con refugio por si es necesario.

La calle más transitada

El cruce de la plaza de Mina acoge, además, a todo el grueso de viandantes que pasa por la calle Compostela, la más transitada de la ciudad. Tal y como indicó la alcaldesa, Inés Rey, este miércoles en la inauguración de la Semana Europea de la Movilidad, por la calle Compostela transitan a diario 22.964 personas.

Son casi siete mil más que las que pasan por la calle de Alcalá de Madrid (16.278 al día), la calle Alberto Aguilera (14.117) o la calle Princesa (13.148), entre otras, como Génova (7.656) o Recoletos (7.072). San Andrés acoge a diario a 15.571 viandantes, seguida de Alcalde Marchesi, con 14.243. Son, precisamente, tres calles que experimentaron en los últimos años una transformación urbana.

Exedra

El banco de la plaza de Mina será el más largo de todos los que ha instalado hasta la fecha la Concejalía de Infraestructuras. Aunque se ha recolocado el viejo mobiliario urbano de los Cantones, también se ha introducido mucho nuevo, en un esfuerzo por crear ese efecto de ‘sala de estar’.

La palabra ‘exedra’, que define al banco semicircular, hace referencia a una construcción descubierta, de planta semicircular, con asientos y respaldos fijos en la parte interior de la curva, que se remonta a la época griega y romana. Es un elemento importante, que crea un entorno cerrado y lo convierte en un espacio de reunión y encuentro pero también, a una escala mayor, sirve como remate y nuevo símbolo de los Cantones.

Las obras llevan dieciocho meses en marcha y, tal y como anunció en el pleno del pasado jueves el portavoz municipal, José Manuel Lage, acabarán para el día de Nochebuena. Incluso, añadió, “antes, si se puede”, dejando a la libre interpretación el hecho de que la ‘inauguración’ de los Cantones coincidiese con el encendido navideño, del cual todavía no hay fecha concretada. Lo que sí está claro es que los trabajos concluirán en un plazo de dos meses.

La reducción del ancho del paso de cebra no vendrá acompañada de grandes cambios en el ciclo semafórico

Según los planos del proyecto, antes de comenzar, en marzo de 2025, con la gran reforma de los Cantones, las zonas verdes ocupaban una superficie de 450 metros cuadrados entre Juana de Vega y la Autoridad Portuaria. Una vez las obras lleguen a su fin, serán 1.200 metros cuadrados, con una mayor distribución por toda la zona ejecutada.

El olmo que se colocará en la plaza de Mina acompañará a las cuatro hayas del Obelisco, los cinco carpes blancos de Santa Catalina o las seis encinas del lateral del teatro Colón. Todo ello, además del metrosidero, otros árboles y jardineras y la vegetación que separa el carril bici de la calzada y la acera del cantón Pequeño con el carril circulatorio.

Por otro lado, los planos del Gobierno local muestran la reducción de aglomerado, es decir, el pavimento correspondiente a la calzada. Si antes la superficie destinada al coche era de 15.850 metros cuadrados, una vez ejecutada la obra se reducirá a 6.700. Casi 10.000 metros cuadrados menos de asfalto y más espacio para el peatón.