El evento más surrealista de A Coruña: una quedada de tablas de planchar con premio

Una persona con una tabla de planchar en las calles de A Coruña Redes

Parecía que la quedada más surrealista del año en A Coruña sería la de 'famear aura', que congregó a cientos de jóvenes en Méndez Núñez practicando ese curioso concepto que todavía que se escapa del entendimiento de muchos adultos. También tuvimos la de los therians, aunque esa terminó siendo un fiasco para los presentes pese a la gran expectación. Pues bien, ahora A Coruña suma otra extraña reunión en su calendario de eventos raros: una quedada de tablas de planchar.

"Sí, has leído bien", escriben los organizadores en redes sociales. Se trata de Santo Agujero, un local de café de especialidad y repostería artesanal ubicado en la calle Perillana y conocido por sus innovadoras propuestas.

Y esta quedada viene con premio. Aquel que aparezca por el local el próximo 4 de octubre entre las 11.30 y las 13.00 horas podrá llevarse un roll gratis si trae una tabla de planchar consigo.

La marca ha bautizado esta quedada como Santo Tablazo, siguiendo la estética de su nombre. "Se viene la quedada más absurda del año", proclaman en sus redes sociales con un vídeo donde se puede ver a una persona caminando por las calles de la ciudad con una tabla de planchar.

¿Será la próxima quedada viral de la ciudad? Todo está por ver. Tienen "ganas de liarla" y prometen música y un nuevo sabor de roll.