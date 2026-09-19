El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra su cumpleaños con una jornada dedicada al deporte y el bienestar
Será el 26 de septiembre, con una programación con clases deportivas, talleres de alimentación saludable, propuestas de autocuidado y actividades deportivas infantiles
El Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará el próximo sábado 26 de septiembre su 39 aniversario con una programación especial que este año evoluciona hacia un nuevo concepto: el 4C Fit Festival. Bajo el lema “39 años en movimiento”, el centro convertirá su aniversario en una jornada dedicada al deporte, el bienestar, la alimentación saludable, el autocuidado y los hábitos de vida activos.
Con esta propuesta, Cuatro Caminos da un paso más en la evolución de su aniversario, transformándolo en una experiencia participativa y cercana, pensada para conectar con sus clientes a través de tendencias actuales como el fitness, el wellness, la cocina saludable o el deporte en familia. Para ello, el centro contará con la participación de profesionales, marcas y entidades coruñesas de reconocido prestigio, reforzando su compromiso con el talento local y con la creación de propuestas de valor para la ciudad.
El 4C Fit Festival empezará a las 10.00 horas con una de las primeras sesiones de Bicy con Casa Sana, una actividad pensada para activar la jornada desde primera hora con energía, movimiento y espíritu participativo.
También a las 10.00 horas dará comienzo la actividad de Pilates Reformer con Mob Club Pilates, que se desarrollará hasta las 12:30 horas en diferentes turnos. La propuesta se plantea en formato reducido, con atención personalizada y plazas limitadas, para garantizar una experiencia segura y cuidada para las personas participantes.
A las 11.00 horas, Casa Sana ofrecerá un segundo turno de Bicy, ampliando así la participación en una de las actividades centrales de la mañana. A la misma hora, la programación incorporará la charla “Somos o que comemos”, impartida por Nuska Chousa (@nuskachousa), creadora de contenido especializada en producto de temporada, producto de la tierra y alimentación consciente.
La mañana continuará a las 13.00 horas, la periodista experta en moda Laura Méndez (@oystertrend) impartirá la charla de “Estilo Athleisure”, una propuesta que conectará moda, deporte y estilo de vida a través de una de las tendencias más potentes actualmente.
A las 13.00 horas también habrá una clase de yoga facial con Vanessa Leao, centrada en el autocuidado, la relajación facial y la incorporación de pequeñas rutinas de bienestar en el día a día. En paralelo, la parte healthy de la programación sumará un taller de desayunos saludables, una actividad práctica vinculada a la alimentación equilibrada y a los hábitos saludables impartido por Sara Lúa, participante de MasterChef.
También impartido por Sara Lúa a las 17.00 horas tendrá lugar el taller de ensaladas saludables, participante de MasterChef, que compartirá ideas frescas, sencillas y saludables para incorporar en la alimentación diaria.
A esa misma hora, los más pequeños podrán disfrutar de la zona de actividades deportivas infantiles, con demos de iniciación a diferentes disciplinas como balonmano, impartido por el OAR; rugby, impartido por el CRAT y baloncesto, impartido por el CB Culleredo.
La jornada culminará a las 18.00 horas con la mesa redonda “Más allá del entrenamiento”, bajo el subtítulo “Rendimiento, salud, mentalidad y hábitos”. Moderada por la periodista de dxt Campeón Lucía Dávila, reunirá diferentes voces vinculadas al deporte, la nutrición, la preparación física y la psicología para conversar sobre cómo el bienestar se construye desde una visión integral. Participarán Sara Alicia, Adán Carbó, Rubén Río y José Fernández.
Como complemento a las actividades, el festival contará con un Recovery Point, reservado exclusivamente para los participantes en los talleres, donde podrán disfrutar de una bebida saludable y una pieza de fruta como propuesta de recuperación post-entreno.
Cuatro Caminos Centro Comercial se inauguró el 3 de septiembre de 1987 y fue la primera superficie comercial que hubo en Galicia.