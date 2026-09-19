El Centro Comercial Cuatro Caminos celebra su cumpleaños con una jornada dedicada al deporte y el bienestar

Presentación de las actividades del aniversario de Cuatro Caminos Centro Comercial Cedida

El Centro Comercial Cuatro Caminos celebrará el próximo sábado 26 de septiembre su 39 aniversario con una programación especial que este año evoluciona hacia un nuevo concepto: el 4C Fit Festival. Bajo el lema “39 años en movimiento”, el centro convertirá su aniversario en una jornada dedicada al deporte, el bienestar, la alimentación saludable, el autocuidado y los hábitos de vida activos.

Con esta propuesta, Cuatro Caminos da un paso más en la evolución de su aniversario, transformándolo en una experiencia participativa y cercana, pensada para conectar con sus clientes a través de tendencias actuales como el fitness, el wellness, la cocina saludable o el deporte en familia. Para ello, el centro contará con la participación de profesionales, marcas y entidades coruñesas de reconocido prestigio, reforzando su compromiso con el talento local y con la creación de propuestas de valor para la ciudad.

El 4C Fit Festival empezará a las 10.00 horas con una de las primeras sesiones de Bicy con Casa Sana, una actividad pensada para activar la jornada desde primera hora con energía, movimiento y espíritu participativo.

También a las 10.00 horas dará comienzo la actividad de Pilates Reformer con Mob Club Pilates, que se desarrollará hasta las 12:30 horas en diferentes turnos. La propuesta se plantea en formato reducido, con atención personalizada y plazas limitadas, para garantizar una experiencia segura y cuidada para las personas participantes.

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A las 11.00 horas, Casa Sana ofrecerá un segundo turno de Bicy, ampliando así la participación en una de las actividades centrales de la mañana. A la misma hora, la programación incorporará la charla “Somos o que comemos”, impartida por Nuska Chousa (@nuskachousa), creadora de contenido especializada en producto de temporada, producto de la tierra y alimentación consciente.

La mañana continuará a las 13.00 horas, la periodista experta en moda Laura Méndez (@oystertrend) impartirá la charla de “Estilo Athleisure”, una propuesta que conectará moda, deporte y estilo de vida a través de una de las tendencias más potentes actualmente.

A las 13.00 horas también habrá una clase de yoga facial con Vanessa Leao, centrada en el autocuidado, la relajación facial y la incorporación de pequeñas rutinas de bienestar en el día a día. En paralelo, la parte healthy de la programación sumará un taller de desayunos saludables, una actividad práctica vinculada a la alimentación equilibrada y a los hábitos saludables impartido por Sara Lúa, participante de MasterChef.

También impartido por Sara Lúa a las 17.00 horas tendrá lugar el taller de ensaladas saludables, participante de MasterChef, que compartirá ideas frescas, sencillas y saludables para incorporar en la alimentación diaria.

A esa misma hora, los más pequeños podrán disfrutar de la zona de actividades deportivas infantiles, con demos de iniciación a diferentes disciplinas como balonmano, impartido por el OAR; rugby, impartido por el CRAT y baloncesto, impartido por el CB Culleredo.

La jornada culminará a las 18.00 horas con la mesa redonda “Más allá del entrenamiento”, bajo el subtítulo “Rendimiento, salud, mentalidad y hábitos”. Moderada por la periodista de dxt Campeón Lucía Dávila, reunirá diferentes voces vinculadas al deporte, la nutrición, la preparación física y la psicología para conversar sobre cómo el bienestar se construye desde una visión integral. Participarán Sara Alicia, Adán Carbó, Rubén Río y José Fernández.

Como complemento a las actividades, el festival contará con un Recovery Point, reservado exclusivamente para los participantes en los talleres, donde podrán disfrutar de una bebida saludable y una pieza de fruta como propuesta de recuperación post-entreno.

Cuatro Caminos Centro Comercial se inauguró el 3 de septiembre de 1987 y fue la primera superficie comercial que hubo en Galicia.