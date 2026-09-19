A Coruña se despide del verano con más jornadas cerca de los 30 grados

Numerosos coruñeses bajaron este sábado a la playa del Matadero Carlota Blanco

Los termómetros en A Coruña se despiden del verano con nuevas jornadas que rozarán los 30 grados. Por lo menos, del estío que todos conocen. Para los meteorólogos, sin embargo, las estaciones del año comienzan y finalizan antes que lo que la posición de la Tierra en su órbita alrededor del Sol define. Para una correcta predicción y análisis climático, los expertos se basan en tres meses completos. Por lo que, para ellos, el verano en el hemisferio norte terminó el pasado 31 de agosto. Así, en A Coruña el fin del verano no lo marca ni la astronomía ni la climatología, sino la retirada de los socorristas en las playas –15 de septiembre–, que, además, suele coincidir con el fin de las altas temperaturas. No obstante, en los últimos años la tendencia cálida se prolonga en muchas ocasiones hasta octubre.

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Si se tiene en cuenta el 22 de septiembre como final del periodo veraniego, la urbe herculina disfrutará al máximo de sus últimos días. En concreto, si bien los poco más de 22 grados de máxima de este sábado ya provocaron que los coruñeses bajasen a los principales arenales de la ciudad –desde el pasado martes, sin supervisión–, a partir de la jornada de este domingo tendrán más excusas para volver a hacerlo. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo temperaturas máximas que podrían llegar a los 27 grados. Y para el lunes, hasta 29.

Aunque, al igual que la semana pasada, los termómetros se calentarán todavía más el lunes. En este caso, los herculinos que así se lo permitan su estudio o sus trabajos, podrán disfrutar de máximas que, una vez más, rozarán los 30 grados.

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Las anomalías de septiembre

Tal y como explicó el meteorólogo Rafael Sánchez, si bien “este no es el calor que uno puede esperar en julio y agosto”, a decir verdad, por mucho que las mínimas sean inferiores y anochezca antes, durante este noveno mes del año se están viviendo jornadas más propias de agosto que de septiembre. De hecho, el pasado mes de agosto –el más cálido en la serie histórica coruñesa– no se registró ni un solo día de calor extremo (temperaturas iguales o superiores a los 28,9 grados), por los tres que se vivieron en apenas dos semanas de este septiembre.

Curiosamente, la máxima del mes más caluroso de A Coruña tan solo llegó a los 28,8. Aunque sí hubo varias jornadas en las que no se bajó de los 20 grados. Ni siquiera durante la madrugada, lo que se conoce como noche tropical. En septiembre, el día 5 se llegaba a la séptima jornada por encima de los 30 grados de este 2026 y, en dos jornadas de la semana pasada, el termómetro se quedó, esta vez, a escasas décimas de contar otras dos más. Las escasas gotas que cayeron en la ciudad el pasado martes ayudaron a reducir –momentáneamente– las altas temperaturas. Aunque, según los modelos de la Aemet, tardará en volver a presentarse en la ciudad.

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