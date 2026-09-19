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A Coruña

A Coruña dice adiós a la tienda Pestoni después de 52 años

La propiedad continuará con el negocio hasta liquidar stock

Ana Herrero
19/09/2026 18:03
09 diciembr 2009 página 10A Coruña.- Eva Pestoni es hija de la fundadora de juguetes Pestoni, un negocio que define como Boutique del Juguete y Primera Infancia situada en el número 16 de la calle de Menéndez y Pelayo
Eva Pestoni es hija de la fundadora de juguetes Pestoni, un negocio que define como Boutique del Juguete y Primera Infancia situada en el número 16 de la calle de Menéndez y Pelayo
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Sigue cayéndose los mitos en la calle Menéndez Pelayo, que después de despedirse de la confitería Glaccé en septiembre de 2025 y del Mesón O'Bo solamente unos meses antes, dice adiós a la histórica tienda Pestoni. Juguetería, tienda de disfraces y fábrica de sueños para los más pequeños, fue un referente durante los 52 años de trayectoria.

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No se trata de un adiós de un día para otro, sino que poco a poco irá borrando su rastro. Justo lo que tarde en deshacerse de su stock. Por ejemplo, los artículos de baño tendrán un 40 por ciento de descuento. Según anuncia la propiedad, también se venderán disfraces de Halloween durante este mes, aunque en este caso no tendrán descuento.

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Fundada en 1974 por Carmen Pestoni, sus hijas Eva y Cristina se encargaron de continuar el legado con el mismo sello de calidad original. Por ejemplo, las muñecas Mariquita Pérez eran un clásico de sus escaparates, una parada de los viandantes del entorno de la plaza de Vigo para apreciar su majestuosidad.

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