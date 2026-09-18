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A Coruña

Zalaeta ya tiene su nueva rotonda en marcha

La glorieta era una demanda vecinal para mejorar la seguridad vial en la zona

Esther Durán
18/09/2026 15:43
La nueva rotonda de Zalaeta
La nueva rotonda de Zalaeta
Cedida
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La nueva rotonda que une Curros Enríquez, Zalaeta y Ramón del Cueto ya está en marcha, menos de un mes después del inicio de sus obras. La glorieta, incluida en el Plan de Barrios 2025-2027, era una demanda vecinal para mejorar el tráfico en la zona y la seguridad vial en el cruce.

La nueva rotonda de Zalaeta
La nueva rotonda que une Curros Enríquez, Zalaeta y Ramón del Cueto
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Las tareas, iniciadas en agosto, consistieron en la colocación de la nueva señalización, el repintado del pavimento para indicar las zonas de circulación y la recolocación de las farolas.

La nueva rotonda de Zalaeta
La pelota olvidada en el centro de la glorieta
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La nueva rotonda de Zalaeta
Detalle del balón
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La curiosidad este viernes en la zona de la rotonda, además de su puesta en servicio, fue la aparición de un balón de fútbol en su centro, como presidiendo la nueva infraestructura. Muy cerca del lugar en el que se sitúa la glorieta hay varios centros escolares, además de que circulan numerosos niños de camino a sus centros educativos, lo que apunta a que en un descuido alguno de ellos se dejó la pelota olvidada.

Obras de la nueva rotonda de Curros Enríquez, en Zalaeta

El Ayuntamiento impulsa nuevas rotondas dentro de su política vial

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Un momento de las obras, este lunes, en la nueva glorieta de Curros Enríquez

Comienzan las obras de la rotonda que unirá Curros Enríquez, Zalaeta y Ramón del Cueto

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