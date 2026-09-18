Zalaeta ya tiene su nueva rotonda en marcha

La nueva rotonda de Zalaeta Cedida

La nueva rotonda que une Curros Enríquez, Zalaeta y Ramón del Cueto ya está en marcha, menos de un mes después del inicio de sus obras. La glorieta, incluida en el Plan de Barrios 2025-2027, era una demanda vecinal para mejorar el tráfico en la zona y la seguridad vial en el cruce.

La nueva rotonda que une Curros Enríquez, Zalaeta y Ramón del Cueto Cedida

Las tareas, iniciadas en agosto, consistieron en la colocación de la nueva señalización, el repintado del pavimento para indicar las zonas de circulación y la recolocación de las farolas.

La pelota olvidada en el centro de la glorieta Cedida

Detalle del balón Cedida

La curiosidad este viernes en la zona de la rotonda, además de su puesta en servicio, fue la aparición de un balón de fútbol en su centro, como presidiendo la nueva infraestructura. Muy cerca del lugar en el que se sitúa la glorieta hay varios centros escolares, además de que circulan numerosos niños de camino a sus centros educativos, lo que apunta a que en un descuido alguno de ellos se dejó la pelota olvidada.

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