Xosé Vázquez | “Para alguna gente, Monte Alto es A Coruña y parte del extranjero"

Xosé Vázquez, presidente de los vecinos de Monte Alto, delante de la asociación vecinal Carlota Blanco

Xosé Vázquez Romero (Vilagarcía de Arousa, 1952) está convencido de que preside la asociación de un barrio que es algo más que un conjunto de calles y sus vecinos. Por eso, con el programa de festejos a la carta, ha querido dotar a las fiestas que este sábado comienzan de un carácter reivindicativo y de memoria histórica.

Ahora que Monte Alto está tan de moda, tiene que ser una responsabilidad muy grande a la hora de organizar...

Sí, por eso tenemos cedida la responsabilidad a los que están en la directiva, que son expertos. Yo, en cuestiones de música moderna soy muy flojo. Fueron los encargados de traer toda esa programación como Portosanto y Alana. Se necesita gente que entienda lo de ahora. Yo estoy en un grupo de teatro, toco el clarinete y la gaita, pero también es necesaria la cultura moderna. Llevamos trabajando en las fiestas desde febrero, pero dependemos de las exigencias de las empresas de contratación, incluidas las de los artistas.

Parecen las celebraciones de Benjamin Button, porque cuando llegue el pregón ya llevarán unas cuantas horas de 'troula'

No, porque tenemos la alborada, la Escuela de Música con sesión vermú. Las actuaciones fuertes, las que van a atraer más gente, son las de la noche. Por eso decidimos tener más expectación y más gente.

¿Por qué escogieron a Julia Ares?

Se le ocurrió a un miembro de la directiva y vio un escaparate significativo. Siempre hace cosas a favor del pueblo palestino y denuncia injusticias. Es una persona presente con su obra a lo largo de todo el Paseo Marítimo.

Puede decirse que han dividido el programa en fiesta y memoria histórica...

Sí, la memoria histórica es muy importante. Es recuperar para la fiesta a gente muy competente, creativa y trabajadora, que fue separada del disfrute del pueblo a través del asesinato cruel. Necesitábamos una vigilia en su honor, en honor a quienes fueron liquidados sin tener en cuenta su patrimonio y para asegurar el triunfo del fascismo.

¿Habrá quien les acuse de politizar las fiestas?

De momento, no nos han acusado. Tenemos gente liquidada por una ideología, y todo en este mundo tiene ideología. Nosotros optamos por romper el brutalismo social y por la inclusión. Queremos que signifique algo nosotros. Todo tiene un sentido político.

Han recuperado también una vieja tradición como las Merendiñas da Torre...

Sí, a ver el éxito que tienen. Vamos a estar acompañados de música y esperemos que el tiempo acompañe. El entorno, el Agra de San Amaro, es muy bonito. Allí se exterminó gente.

¿Qué tal se han manejado con el programa del Ayuntamiento para las subvenciones?

A pesar de ser una asociación sin fines lucrativos, tenemos que hacer una declaración de sociedades. Al ser economista, no tuve dificultades.

Lo del 15002, ¿es una moda o nunca ha dejado de estarlo?

Desde los años 80 siempre hemos tenido una particularidad, aunque se está perdiendo un poco. Para alguna gente, A Coruña somos nosotros. Y parte del extranjero.

¿Qué le falta a Monte Alto para la felicidad total?

Demasiadas cosas. Reverdecer el barrio, por ejemplo.

¿Qué mensaje mandaría al resto de barrios para que se animen a visitar las fiestas?

Lo van a pasar muy bien, y hemos hecho todo lo posible para que sean motivo de felicidad y olvidar los problemas del día a día.