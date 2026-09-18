A Coruña
Vecinos y comerciantes de la avenida de Finisterre consiguen librarse de los toxicómanos en sus bajos
La Policía Nacional acudió tras varias llamadas
Los vecinos y comerciantes de la avenida de Finisterre se han hartado de tener en los bajos abandonados a una comunidad de toxicómanos que no solamente increpan y molestan a los viandantes, sino que también se pinchan a plena luz del día y hacen incompatible cualquier actividad comercial con su día a día.
Fueron varias las llamadas recibidas durante la tarde del viernes en dependencias de la Policía Nacional, que se presentó a la altura del número 30 e instó a los toxicómanos a abandonar el lugar. En principio, se comprometieron a buscar otro espacio donde dormir, aunque ni los denunciantes ni los agentes las tienen todas consigo. Uno de los detenidos fue expedientado por posesión de sustancias estupefacientes.