Una estrella del pop español revoluciona un pub de A Coruña

Dani Fernández, con varias fans en el Yates's

Acababa de meter 9.000 personas en el Coliseum, y si hubiera tardado un poco en tomarse su Estrella Galicia, seguramente buena parte de ellas estarían haciendo colas para fotografiarse con él. Si algo ha dejado claro el paso de Dani Fernández por la ciudad es su estatus de megaestrella del pop nacional, además de uno de los artistas más solventes y fiables en lo que a banda tradicional se refiere.

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El manchego practicó lo que en rugby daría en llamarse tercer tiempo. Es decir, una prórroga a su espectáculo a unos pocos metros de donde había hecho feliz a mucha gente. Eligió uno de los pubs de referencia y una de las mejores terrazas de la zona: el Yates's de Matogrande, donde puede decirse que hay ambiente de lunes a domingo. Se adentró en el interior, en una discreta esquina, pero resultaba demasiado fácil de reconocer. Y vaya si la noticia empezó a volar.

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Los más tímidos dudaron en un principio si hacerse fotos con él o no. Y no se negó a ninguna. Todo lo contrario. Fueron sus propios amigos y los demás miembros de la banda los que ejercieron de pacientes fotógrafos. “Dejadlo tranquilo, no lo agobiéis”, pidió una fan a las legiones de seguidores que empezaron a caer de repente. Eso sí, lo dijo después de que ella tuviese su propia foto. Llegó un momento en el que el Dani Fernández apenas tuvo tiempo de dar un corto trago a su cerveza entre foto y foto. Entre relato y relato. Y siempre con una sonrisa en la cara. Mientras, los habituales del Yates's se frotaban los ojos. “¿Quién está ahí?” , se preguntaba alguno más perezoso, al que le costaba levantar el trasero de su silla exterior.