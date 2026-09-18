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A Coruña

Un nuevo voluntariado en el Hospital de Oza para acompañar a enfermos en paliativos

La Asociación Vivir para Bien Morir lanza la primera edición de esta iniciativa con una formación en el centro sanitario

Lucía Crujeiras
Lucía Crujeiras
18/09/2026 17:31
Vistas del Hospital de Oza
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Cuando se trata del final de la vida, estar acompañado es más importante que nunca. Con este objetivo nace el nuevo voluntariado de la Asociación Vivir para Bien Morir en el Hospital Marítimo de Oza, donde los voluntarios brindarán su apoyo y compañía a los pacientes en cuidados paliativos.

"A pesar de contar con una excelente atención sanitaria y familiar, los procesos de final de vida a menudo conllevan momentos de profunda soledad. Nuestro objetivo es estar ahí para acompañar esos instantes", explica Verónica García, presidenta de la asociación, con delegación en A Coruña. 

Vivir para Bien Morir inició este voluntariado con una formación a 27 miembros que se extenderá hasta el 10 de octubre. Impartida por personal especializado del propio hospital y profesionales externos, el programa busca capacitar a los voluntarios para brindar apoyo emocional, social y humano a pacientes y sus familiares. 

La inauguración de este nuevo programa se celebra este viernes en el Hospital de Oza y cuenta con la presencia de la jefa de Cuidados Paliativos, Leticia Hermida, así como la presidenta de la asociación y Javier Goyanes, también directivo de Vivir para Bien Morir. 

Todas las actividades se desarrollan de forma 100% altruista y sin ánimo de lucro, tal y como recalcan desde la entidad, creada en 2024 para "promover en la sociedad una cultura de la muerte con discernimiento y sosiego". 

Renato Vilas Boas y Marta Da Cunha

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