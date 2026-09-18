Un gato, un motor y un rescate imposible hasta para los Bomberos de A Coruña

Los Bomberos de A Coruña, durante el intento de rescate del gato Cedida

Los Bomberos de A Coruña se enfrentaron este jueves por la noche a una de esas intervenciones en las que se vuelven a su estación sin haber conseguido solucionar del todo el problema.

Todo empezó alrededor de las nueve y media de la noche con una llamada que alertaba de la presencia de un pequeño gato dentro de un motor de un coche. El vehículo estaba estacionado en el aparcamiento exterior de Alcampo, pero su propietario no podía arrancarlo con el animal dentro.

Los servicios de emergencia se afanaron en llegar al animal, pero este se escondía cada vez más Cedida

Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos coruñeses, pero por mucho que lo intentaron, no consiguieron sacar al felino de dentro del vehículo. Había una solución, pero era drástica: desmontar el motor del coche para llegar al gato. Como alternativa, le dijeron al dueño del turismo que lo dejase allí por la noche, ya que lo habitual es que este tipo de animales se terminen marchando por su propia voluntad, mientras que la presencia de humanos alrededor les hace esconderse todavía más.