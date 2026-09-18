Últimos pasos para el traslado completo de Repsol: el Puerto de A Coruña adjudica la ampliación del muelle de Langosteira

Vista del muelle principal y del pantalán de Repsol en Langosteira Quintana

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de A Coruña adjudicó este viernes por la mañana las obras de prolongación del muelle del Puerto Exterior, que posibilitará el traslado completo de la terminal de Repsol desde San Diego hasta Langosteira. El Consejo aprobó además la prórroga que solicitó Figrupo Marinas para su concesión en la dársena de Oza.

La prolongación del muelle A3 del Puerto Exterior tiene el objetivo de habilitar un punto de atraque de graneles líquidos (frente 2), cumpliendo así la programación prevista para completar el traslado de la terminal marítima de Repsol. La obra tiene un plazo de ejecución de doce meses y fue adjudicada a la UTE integrada por Dragados, OHL/SATO y Prace. El presupuesto es de 10,1 millones de euros, lográndose una rebaja de casi un millón de euros sobre el importe de licitación.

Tiene además la singularidad de que será la primera obra del sistema portuario español que aplica criterios de contratación pública ecológica para el hormigón y el acero. Utilizará por tanto hormigón y acero “verdes”, es decir, que en su proceso de producción deberán utilizar una tecnología capaz de limitar de forma importante las emisiones de dióxido de carbono.

Con ello, se limita el potencial de calentamiento global en su proceso productivo, y se realizará además un completo Análisis de Ciclo de Vida del proyecto, obteniéndose la Declaración ambiental de Producto certificada por un tercero conforme a las normas ISO, explicaron fuentes portuarias.

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El muelle A de Langosteira, el único existente hasta ahora en el Puerto Exterior, tiene una longitud de 1.560 metros, con calados comprendidos entre 21,85 metros (muelle A1) y 15,35 metros (muelle A3). La prolongación que ahora se adjudica consiste en ampliar en 60 metros el extremo sur del muelle A3, mediante dos grandes cajones de hormigón de 30 metros cada uno que serán construidos en las propias instalaciones de Punta Langosteira.

Repsol opera desde 2015 en Langosteira sus tráficos de graneles sólidos, que son coque y azufre. En 2023, tras una inversión de 126 millones de euros, trasladó también al Puerto Exterior la importación de petróleo; y en 2025 la Autoridad Portuaria y la empresa energética acordaron las condiciones para completar el traslado de la terminal, de forma que los productos refinados, combustibles renovables y las materias primas de origen orgánico que todavía se operan por la terminal de San Diego pasen a operarse en su totalidad en el Puerto Exterior.

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Según se recoge en el acuerdo, Repsol invertirá otros 140 millones para materializar este traslado definitivo, con la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos en Langosteira, además de las modificaciones necesarias en el complejo industrial de A Grela. Por su parte, la Autoridad Portuaria se comprometía a habilitar este punto de atraque en el muelle A3 (frente 2), con el que ya se puede completar el traslado. A mayores, en una licitación posterior, la Autoridad Portuaria construirá otro frente (3) de atraque en la cara sur del pantalán que ya utiliza la empresa para las descargas de crudo, cuyo proyecto se encuentra actualmente en fase de licitación.

Este punto de atraque (frente2) que se adjudicó este viernes en el Consejo está concebido para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto y 186 metros de eslora. Además de la obra marítima que realizará la Autoridad Portuaria, Repsol asignará 25 millones de euros para dotar al muelle de brazos de carga y descarga, sistemas de control y seguridad e instalaciones para el personal de operación.

El traslado definitivo de la terminal a Langosteira reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo industrial de Galicia y constituye un espaldarazo para el objetivo de conformar un hub energético en el Puerto Exterior, en el marco del proyecto Green Port. Asimismo, supondrá la liberación de 90.000 metros cuadrados en el muelle de San Diego, una pieza clave para Coruña Marítima.

Figrupo Marinas

El Consejo de Administración, por otra parte, aprobó la prórroga que había solicitado Figrupo Marinas para su concesión en la dársena de Oza, que cuenta con una guardería de embarcaciones náutico-deportivas y un pantalán auxiliar. Se otorgó una prórroga por 10 años, hasta 2037, tras haberse constatado que la empresa realizó inversiones relevantes que han mejorado la seguridad y las condiciones operativas y medioambientales de la concesión.

Los consejeros dieron también la bienvenida al nuevo capitán marítimo de A Coruña, Domingo Pose, que se incorpora al órgano portuario en sustitución de su antecesor, Gonzalo Guillén, que fue nombrado presidente de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.