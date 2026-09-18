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A Coruña

Trinidad Palacios será la candidata de Sumar a la Alcaldía de A Coruña

La coruñesa Palacios, de 60 años, es sociosanitaria de profesión

Efe
18/09/2026 20:58
Manifestación de Sumar Galicia con Trini Palacios en cabeza
Manifestación de Sumar Galicia con Trinidad Palacios (segunda por la izquieda) en cabeza
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La Asamblea Comarcal de Movimiento Sumar Galicia ha elegido por unanimidad a Trinidad Palacios Raposo como candidata a la Alcaldía de A Coruña para las elecciones municipales de 2027.

Movimiento Sumar Galicia ha informado este viernes de que aspira a liderar una coalición amplia con el resto de las fuerzas políticas situadas "a la izquierda" del PSOE.

La coruñesa Palacios, de 60 años, es sociosanitaria de profesión, trabaja en la atención domiciliaria a personas adultas en situación de dependencia y cuenta con una larga trayectoria de activismo en defensa de los derechos laborales de las trabajadoras del Servicio de Ayuda en el Hogar.

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Forma parte de Movimiento Sumar Galicia desde sus inicios, es secretaria comarcal de A Coruña e integra la Coordinadora y la Ejecutiva Nacional de la organización, en la que ejerce como secretaria de Municipalismo.

"Queremos recuperar la ilusión de las coruñesas y de los coruñeses y abrir una nueva etapa política en la ciudad. Vamos a ser la fuerza decisiva en el Ayuntamiento. Y con nosotros habrá políticas de izquierdas de verdad y un gobierno de izquierdas de verdad, porque el de ahora es una mentira", ha afirmado Trinidad Palacios.

La candidata apuesta por una ciudad que preste más atención a los barrios y al comercio local y pone el foco en la defensa de los servicios públicos.

La organización destaca la buena relación existente con Podemos, Esquerda Unida y el Partido Verde-Equo, así como el objetivo compartido de ofrecer una alternativa al actual gobierno municipal.

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