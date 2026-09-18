Picatoste denuncia las graves dificultades que sufre la Justicia debido a los "escasos medios disponibles"

Ignacio Picatoste, esta mañana, en la apertura del Año Judicial 2026-27 EFE (Cabalar)

El presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste Sueiras, denunció esta mañana durante la Apertura del Año Judicial 2026-27 las graves dificultades que sufre la Justicia debido a los "escasos medios disponibles". De esta forma, Picatoste consideró "insuficientes" las 19 nuevas plazas de jueces que el Ministerio de Justicia prevé crear en Galicia durante este año. Según el presidente del TSXG, es necesario dotar de un mayor número de personal "para hacer frente a los nuevos retos y poder ofrecer a la ciudadanía el servicio que reclama y merece". En el acto, celebrado en el Palacio de Justicia de A Coruña, también estuvieron presentes la nueva fiscala superior de Galicia, Carmen Eiró Bouza; la presidenta de la Sala de lo Contencioso del TSXG, María Azucena Recio González; el presidente de la Sala de lo Social del TSXG, Luis Fernando de Castro Mejuto, y el secretario de Gobierno del TSXG, Juan José Martín Álvarez. Así, también acudieron autoridades como el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, o el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

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En su intervención, Picatoste exigió reformas que acoten la litigación masiva, "que inundan los órganos de la jurisdicción civil con asuntos de escasa importancia jurídica y económica". Tal y como recordó el magistrado, "no todos los conflictos requieren una solución judicial; cuando existen vías alternativas eficaces, debemos favorecer su utilización". Como solución a la problemática existente, instó a la creación de unas leyes procesales que, "sin merma de las garantías", agilicen y simplifiquen de manera efectiva los procedimientos en todas las jurisdicciones.

En este sentido, recordó que en 2025 los órganos judiciales resolvieron 378.000 procedimientos -más de 1.000 cada día-, reduciendo en un 3,5% el número de casos pendientes. En el ámbito de la violencia machista, se recibieron en todo el curso pasado una media de 22 denuncias al día, un 6,6% más que el año anterior, y se acordaron 1.200 órdenes y medidas de protección. Con respecto a los menores, los cuatro juzgados especializados de Galicia ingresaron en 2025 un total de 900 procedimientos, un 8% menos que en el año anterior

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Durante su discurso, el magistrado coruñés hizo hincapié en los cambios en las formas de delincuencia y de relacionarse, lo que suponen nuevos retos para la Justicia. Tal y como refleja la Memoria de la Actividad del TSXG 2025, aprobada la semana pasada por la Sala de Gobierno, este año se registraron más de 9.000 delitos relacionados con la ciberdelincuencia, por los 8.500 del año pasado: "Nos encontramos ante entornos que hace unos años nos podrían parecer fruto de la fantasía y en los que el aislamiento físico hace a las víctimas más débiles y vulnerables", incidió el presidente del TSXG.

Picatoste concluyó con un llamamiento "al respeto real" de la independencia judicial. "Los jueces podemos incurrir en errores en la aplicación del Derecho, no somos infalibles. Admitimos la crítica, pero no los ataques y descalificaciones personales o colectivas" y, tal y como recordó la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, "si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor", sentenció.