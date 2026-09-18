Se ‘obra’ el milagro: el tren hacia Santiago irá a la velocidad que debe

Un grupo de viajeros, a su llegada a la estación provisional de tren de A Coruña La estación de tren recupera la normalidad tras 15 días de apagón Patricia G. Fraga

Los viajeros del tren en A Coruña no son aquellos que, por norma general, suelan creer en los milagros. Por mantener los pies en la tierra o simplemente por la experiencia de los últimos años, los usuarios ya asumen que las buenas noticias en el ámbito ferroviario son un aspecto más casual que cotidiano. Sin embargo, lo que ha ocurrido en la línea entre A Coruña y Santiago –una de las más utilizadas de España– es, cuanto menos, un acto divino. Y es que, después de varios años en los que obras en la línea obligaban a reducir considerablemente la velocidad de los convoyes, ahora los trenes ya pueden circular a la velocidad que deben.

Durante este mes de septiembre, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha solucionado todas las incidencias en la línea. Todo ello después de que, en apenas cuatro meses, el mapa de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) del Adif haya retirado un total de cuatro incidencias en el corredor. En el trayecto hacia la urbe compostelana, el mal estado de la vía impedía pasar notablemente de los 30 kilómetros por hora hasta superar el polígono de Vío y, apenas unos metros después, se reducía de nuevo la velocidad antes de llegar a Uxes. En la estación de Cerceda-Meirama, el tren se veía obligado a reducir drásticamente su velocidad de 200 kilómetros por hora a 50. Una limitación de velocidad presente desde hace casi un lustro. Un caso parecido era la cuarta y última reducción antes de llegar a Santiago, en Ordes, también presente desde hace varios años y que provocaba que el convoy bajara a los 80 kilómetros por hora.

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En el trayecto completo hacia Vigo, se contabilizaban una decena de limitaciones, y apenas dos meses después, el Adif retiraba el 60% de las incidencias. Hoy, tan solo existen tres reducciones por obras hacia la ciudad olívica (Santiago, Padrón y Redondela). Sin embargo, no es solo en ancho ibérico donde se producen estas alteraciones. En las líneas convencionales hacia Ferrol y Lugo son cinco (tres hacia Ferrol y dos hacia Lugo) las limitaciones que el Adif mantiene en algún punto de la línea.

Elevar la velocidad

Hasta este momento, este tipo de actuaciones dificultaban la posibilidad de elevar la velocidad en algunos tramos de los convoyes de la serie 121 –popularmente conocidos como Media Distancia–. Estos trenes, pese a que tienen una velocidad máxima de 250 kilómetros por hora, en ancho ibérico solo están homologados para hacerlo a 200.

Aunque algunos expertos en el ferrocarril gallego, como es el caso de Carlos Pérez Fontana, consideran que podrían hacerlo a más: “En tramos con servicio del Ertms (sistema de seguridad que impide que el tren supere las velocidades máximas establecidas) podría circularse a mayor velocidad, aunque seguramente habría que instalar el sistema de radiotelefonía”, comenta el experto ferroviario.