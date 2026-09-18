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A Coruña

Navidad en A Coruña: comienza la instalación de las luces en la calle Real

Los operarios del Grupo Ximénez realizan labores de montaje de las infraestructuras

Lara Fernández
Lara Fernández
18/09/2026 11:54
Instalación de los báculos para la iluminación navideña
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Los operarios del Grupo Ximénez, la empresa encargada del montaje de las luces navideñas en A Coruña, comenzaron esta semana a realizar labores de montaje de las infraestructuras que soportarán la decoración durante las fiestas.

En concreto, durante la medianoche de este viernes, los trabajadores colocaron cableado grueso en la calle Real para la posterior instalación de las luces de Navidad, que será, aseguraron, dentro de un mes y medio.  

Cuando todavía no ha llegado a su fin el verano, A Coruña ya mira hacia la Navidad. Grupo Ximénez, que también instala las luces en Vigo, adelanta los trabajos para poder asumir el trabajo de las dos ciudades a tiempo. 

En A Coruña, además, el Ayuntamiento trabaja en el mercado navideño de María Pita. También se acaba de sacar a licitación por casi 50.000 euros el concurso de escaparatismo, con el objetivo de dinamizar el comercio local. 

Mercado navideño de María Pita

Un carrusel clásico y un tren Polar Express serán las dos únicas atracciones en María Pita esta Navidad

Más información
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