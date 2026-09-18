Los ilustres coruñeses que todavía están enterrados fuera de la ciudad

Arriba, Casares Quiroga, Cornide, Dato, Fernando Rey y Joaquín Vaamonde; abajo, María Casares, Menéndez Pelayo, Papus, Sofía Casanova y Germán Taibo arc

Durante la celebración del 175 aniversario del nacimiento de Emilia Pardo Bazán, desde sus queridas Torres de Meirás se reivindicó que sus restos mortales -que permanecen en la cripta de la parroquia de la Concepción, en Madrid- regresen a Sada para ser enterrados en el pazo, como era su deseo. El de la escritora es solo uno de los muchos casos de ilustres coruñeses que tienen su lugar de reposo eterno lejos de sus tierras herculinas.

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Siguiendo el listado elaborado por el investigador Jesús María Reiriz Rey en su libro ‘Toda Coruña’, aparecen los casos de personalidades desde el siglo XIX. Madrid es el lugar más citado, aunque no faltan camposantos de ciudades como Buenos Aires o París.

Precisamente en la capital madrileña, en concreto en la parroquia de San Ginés, muy cerca de Callao, reposan los restos mortales de Cornide Saavedra, el coruñés más representativo de la Ilustración, como explica Reiriz Rey. También en Madrid permanecen enterradas personas como el almirante y ministro de Marina en su época Juan de Lángara, la novelista Virginia Felicia Auber Noya, el compositor Varela Silvari o el comediógrafo Adolfo Torrado Estrada.

El coruñés Eduardo Dato, quien llegó a presidir el Gobierno español, está en el Panteón de Hombres Ilustres de la Basílica madrileña de Atocha, mientras que otro presidente, en este caso el último de la monarquía encabezada por Alfonso XIII, Juan Aznar Cabanas, está en el cementerio de la Almudena de Madrid. En este mismo lugar reposan también los restos mortales del fundador de la Legión, José Millán-Astray, y los del actor Fernando Rey.

Otros camposantos de Madrid acogen el descanso de ilustres coruñeses como el filólogo Ramón Menéndez Pidal (Sacramental de San Justo), el escritor y académico Joaquín Calvo Sotelo (El Pardo) o el pintor Eugenio Fernández Granell (Olmeda de las Fuentes).

Más cerca de A Coruña, pero todavía fuera de sus límites geográficos, están enterradas personalidades como el militar y capitán general de Galicia José Sánchez Bregua (cementerio parroquial de Oleiros), el pintor Joaquín Vaamonde (en la parroquia de Meirás), la escritora y periodista María Victoria Fernández España (Xanceda) y la empresaria Rosalía Mera (en el camposanto oleirense de Liáns), mientras que en Santiago reposan los restos mortales del patólogo Roberto Nóvoa Santos, en concreto en el cementerio de Boisaca.

Fuera de las fronteras españolas destaca el papel de París como lugar de descanso eterno de importantes figuras de A Coruña. Así, el pintor Germán Taibo está enterrado en la ciudad, al igual que el médico y ocultista Gerardo Encausse Pérez, ‘Doctor Papus’, cuyo cuerpo fue depositado en el cementerio de Père Lachaise, el periodista y escritor César Alvajar Diéguez, que está en el de Bagueu o el que fue presidente del Gobierno en la II República, Santiago Casares Quiroga, que permanece en el popular camposanto de Montparnasse. Curiosamente, su hija, la actriz María Casares, también fue enterrada en Francia, pero en su caso, en la localidad de Confolens, situada en la comuna de Charent.

Cerca de Francia, en Suiza, en concreto en el cementerio de Cortaillod, en el cantón de Neuchatel, fue soterrado el naturalista y economista Ramón de la Sagra, mientras que la periodista y escritora Sofía Casanova está en Poznan (Polonia). Más lejos todavía, permanecen los restos mortales del coruñés que fundó el Cuerpo de Bomberos de Buenos Aires, José María Calaza Couso, quien fue enterrado en el cementerio bonaerense de Chacarita.