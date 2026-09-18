Los hoteles de A Coruña sufren en su facturación anual por la tasa turística y la bajada del consumo

Cruceristas en A Coruña Javier Alborés

El presidente de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco), Agustín Collazos, advierte de cómo la implantación del impuesto turístico ha afectado a las cuentas generales de los hoteles de la ciudad.

“Al tener un volumen tan alto de turismo de negocios, sobre todo en temporada baja, somos las empresas las que hemos absorbido la tasa turística no elevando los precios a las empresas para evitar que tomasen la decisión de no venir”, explica el también director del hotel NH Collection Finisterre. Esto, añade, “ha afectado a las cuentas de resultados de los hoteles”.

Tras un verano en el que los hoteles de A Coruña cerraron la temporada con una ocupación que ronda el 85%, el presidente de Hospeco, Agustín Collazos, considera que todavía “queda camino de mejora, ya que los tres meses más importantes nos dejan un siete u ocho por ciento para intentar mejorar”.

Con la vista puesta en este mes de septiembre, cuando el cliente vacacional da paso al de negocios, el director del NH Collection Finisterre asegura que el objetivo del sector hotelero “es igualar lo que hicimos el año pasado, que fue un 83,94% de ocupación media”. Pese a que, dice, “va a ser complicado”, cuentan con la ayuda de dos congresos celebrados este mes en la ciudad, “por lo que podremos estar muy próximos a las cifras del año pasado gracias a esto”.

En el último trimestre del año, dice, “la perspectiva es que puede cerrar a niveles parecidos al año pasado y poder salvar este momento del año. El consumo medio del cliente está bajando y eso va a afectar a las cuentas de los resultados generales. El perfil del cliente en septiembre es diferente, con el de empresa, pero es un cambio mucho más sostenido”.

A Coruña aprobó en 2025 la implantación de la tasa turística, una medida respaldada por el Gobierno local y el BNG, ante la oposición del PP. Con su entrada en vigor, el 29 de septiembre del año pasado, los visitantes están obligados a pagar entre uno y 2,5 euros por persona, noche y tipo de alojamiento. Cuando ha pasado casi un año desde su aplicación, el portavoz municipal, José Manuel Lage, presentó este jueves el balance de la recaudación del primer semestre de este 2026. Así, A Coruña ingresó más de un millón de euros (1.044.839) en este periodo, superando la previsión inicial que tenía el Gobierno municipal, 950.000 euros.