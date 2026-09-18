Las obras no tienen la culpa: la forma de la vía impide mejorar los tiempos entre A Coruña y Santiago

Viajeros caminan sobre un andén de la estación provisional de tren de A Coruña Patricia G. Fraga

Desde que los usuarios –y muchos expertos– tienen uso de razón, el trayecto en tren entre A Coruña y Santiago siempre se vio condicionado por reducciones de velocidad que, en muchos casos, poco tenían que ver con tramos peligrosos o entornos urbanos. Más bien, con obras tediosas en la infraestructura que obligaban al Adif a instalar Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) que, en muchos casos, de temporales tenían poco. Desde finales de este verano, por primera vez en mucho tiempo el trayecto hacia la urbe compostelana será ‘normal’. Aunque eso no significará que el tren pueda circular a la velocidad para la que está autorizado. Por lo menos no durante la mayoría del trayecto. La culpa, en este caso, no la tienen las obras. Sino la forma de su vía férrea.

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Y es que, en el trayecto, de 60,7 kilometros de recorrido, el convoy está obligado a pasar por diferentes velocidades hasta su llegada a la estación compostelana. Aunque estas reducciones también son diferentes para cada tipo de convoy. En el caso de los trenes de la serie 121 –actuales convoyes que recorren la línea–, están homologados para circular en ancho ibérico a 220 kilómetros por hora, aunque la forma de la vía impide que en algún momento se llegue siquiera a esa velocidad. Desde San Cristóbal (actualmente en la avenida del Ferrocarril), no se llega a los 200 kilómetros por hora hasta varios kilómetros después de Uxes. Desde ahí, si bien se mantiene esa velocidad durante las estaciones de Cerceda-Meirama y Ordes, a diez kilómetros de Santiago reduce de nuevo hasta llegar a la propia estación.

Superior a las prestaciones

El ingeniero y experto en el ferrocarril gallego, Xosé Carlos Fernández, si bien coincide en que los tiempos de viaje podrían bajar levemente los 28 minutos que tarda un tren sin paradas hacia Compostela, cree que “la programación de surcos (capacidad de la infraestructura para que un tren circule entre dos puntos) marca límites, por encima de las prestaciones que puedan alcanzar los trenes”. Lo que provoca que, aunque ya no existan limitaciones en la infraestructura, la reducción de los tiempos de viaje son prácticamente inapreciables. “Da igual que el tren tenga potencia y capacidad de circular a mayor velocidad. Mientras no se modifiquen los límites de velocidad máxima autorizados para los subtramos de la línea, no se podrá reducir el tiempo del viaje”, concreta.

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Otra de las voces autorizadas a la hora de la actualidad ferroviaria, Carlos Pérez Fontana, considera que, aunque puede haber tramos en los que la velocidad pueda aumentar, esto haría que “la ganancia de tiempo fuese de muy escasos minutos”, además de un aumento del consumo energético muy elevado, por lo que seguramente ni siquiera entre en los planes de las compañías ferroviarias. Por ahora, los usuarios no llegarán antes a su destino, pero sí disfrutarán de reducciones drásticas de velocidad o contratiempos producidos por obras en la infraestructura ferroviaria.