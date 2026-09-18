La cantante Marta Sánchez, una fan más de 'Jenufa' en el Palacio de la Ópera

Marta Sánchez, junto al director de escena de 'Jenufa', Emiliano Suárez EC

El Palacio de la Ópera se trasladó este jueves a la América rural de los años 50 con el estreno de 'Jenufa'. La obra de Leoš Janáček abrió la 74 ª Temporada Lírica de Amigos de la Ópera de A Coruña en una noche de gran éxito que no se quiso perder ni la cantante Marta Sánchez, que se desplazó hasta la ciudad para disfrutar de la obra.

Jenufa convierte el Palacio de la Ópera coruñés en la América rural de los años cincuenta Más información

La artista, que creció muy cerca del mundo de la ópera por influencia familiar -su padre era barítono y su padrino era el tenor Alfredo Krauss-, acudió al Palacio de la Ópera también para apoyar a su amigo Emiliano Suárez, director de escena de 'Janufa'.

Entre el público que disfrutó de la ambiciosa propuesta estuvieron también, entre otros, el conselleiro de Cultura, José López campos, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de A Coruña, Gonzalo Castro, los ediles del PP Miguel Lorenzo y Carmen No o el presidente de Amigos de la Ópera, José Luis Méndez Romeu.