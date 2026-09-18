La Birra Bar, con restaurantes en Argentina, Estados Unidos y Chile, pone A Coruña en su radar

Imagen de la colaboración de Ismael Posadas con La Birra Bar Instagram La Birra Bar

La cadena argentina de hamburgueserías La Birra Bar, acelera su expansión en España, donde acaba de abrir su tercer restaurante en Madrid y prevé alcanzar los 15 locales en 2030, creciendo bajo el modelo de franquicia, según informa en un comunicado.

En concreto, la cadena de restauración ultima una nueva etapa de crecimiento con la que prevé pasar de los tres restaurantes actuales a cinco o seis a finales de 2027 y alcanzar los 15 establecimientos en diferentes provincias españolas en 2030.

De esta forma, el crecimiento se apoyará principalmente en el modelo de franquicia. De los tres restaurantes que actualmente tiene operativos en España, el situado en Carrera de San Jerónimo es propiedad de la compañía, mientras que los de Ortega y Gasset y el nuevo en Cea Bermúdez son franquiciados.

En este contexto, La Birra Bar se encuentra buscando nuevos socios con experiencia en la gestión de negocios gastronómicos con los que continuar desarrollando en España un modelo que la compañía considera "rentable y escalable".

Así, cada apertura requiere una inversión aproximada de 500.000 euros y supone la creación de entre 12 y 15 nuevos puestos de trabajo directos. Actualmente, La Birra Bar cuenta con alrededor de 40 profesionales en España, mientras que a nivel internacional la compañía emplea directamente a más de 1.500 personas.

"Buscamos socios que sepan operar gastronomía y quieran crecer con nosotros. Contamos con un modelo rentable y escalable, pero para nosotros es fundamental encontrar franquiciados que conozcan el negocio y sean capaces de gestionarlo manteniendo la esencia y los estándares de La Birra Bar", han indicado desde la firma.

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En 2026, el primer restaurante de la marca en Madrid, situado en Carrera de San Jerónimo, ha incrementado su facturación en torno a un 20% respecto al año anterior, mientras que el segundo, abierto en Ortega y Gasset en octubre del pasado año, ya opera por encima de las previsiones iniciales, una evolución que, según la compañía, refleja la "buena aceptación" que está teniendo la marca en el mercado español y respalda sus planes para continuar creciendo en nuevas ciudades.

De esta forma, La Birra Bar elige Madrid como base para arrancar la expansión europea y nacional. "La capital española reúne uno de los mercados gastronómicos más exigentes del continente y representa el mejor escenario para seguir creciendo", han señalado desde la marca.

Con esta primera fase completada, el siguiente paso en la 'hoja de ruta' de la compañía pasa por extender la marca a otras ciudades españolas con el foco puesto en Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Cádiz, Córdoba, A Coruña, San Sebastián y Bilbao.

El plan contempla cerrar 2027 con cinco o seis establecimientos y continuar incorporando nuevas unidades de manera progresiva hasta alcanzar los 15 restaurantes en España en 2030.

España representa actualmente alrededor del 10% de la red internacional de La Birra Bar. Así, la expansión tendrá además una segunda vertiente europea, ya que prevé desembarcar en Portugal durante 2027, que se convertiría así en el siguiente mercado europeo de la enseña.

Por otro lado, la expansión de la compañía ha estado acompañada del reconocimiento de hacer la mejor hamburguesa del mundo. La última incorporación a su palmarés ha sido la 'Crispy Dubai', proclamada Overall Winner del Dubai Burger Championship 2026, certamen que reunió en Emiratos Árabes Unidos a algunas de las hamburgueserías más destacadas del mundo.

A ella se suman la 'Golden Burger', ganadora del Burger Bash del South Beach Wine & Food Festival de Miami en 2022 y reconocida ese mismo año como Best Burger por Miami New Times, y la 'Golden Chimichurri', vencedora del Burger Bash en 2025. Junto a ellas, la 'Crispy Onion' se ha convertido en la hamburguesa más vendida de la marca en Madrid.