Varios miembros de una de las familias gitanas que residen en Orillamar, a la puerta de su chabola

Hace 25 años, en 2001, la erradicación del chabolismo realizó una parada en Orillamar tras un acuerdo del Ayuntamiento con las 36 familias que habitaban en el poblado; hace 50 años, en 1976, se inauguraba en A Coruña la exposición nacional filatélica “Exfilina 76”; hace 75 años, en 1951, el Deportivo era derrotado en Valladolid por 5-0; y hace 100 años, en 1926, un incendio destruía el edificio del Ayuntamiento de Culleredo ocasionando grandes pérdidas.

Hace 25 años | Los chabolistas de San Amaro no encuentran quien les alquile pisos

O el Ayuntamiento hace las funciones de una agencia inmobiliaria o el desalojo del poblado de Orillamar costará más tiempo de lo previsto. Así de oscuro dibujan el panorama las familias que habitan en los arcones de San Amaro. “Nadie nos quiere alquilar un piso y hasta que no tengamos una casa de aquí no nos movemos”, comenta una vecina que lleva 22 años viviendo bajo el mismo techo. Se aferra a su chabola donde parió a sus hijos, donde les vio crecer. No está dispuesta a hacer las maletas sin garantías: “El Ayuntamiento pude decir lo que quiera, pero las cosas no son fáciles”. Cuentan en el asentamiento que los “payos” no les dan facilidades, que el racismo se respira en el ambiente y que a los gitanos no les quieren.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de septiembre de 2001

Hace 50 años | Inauguración de la Exposición Nacional Filatélica “Exfilina 76”

Con asistencia de nutrida representación de los medios informativos se ha celebrado en uno de los salones del Hotel Atlántico una rueda de prensa para dar a conocer las citadas Jornadas Filatélicas Nacionales, que se celebran en la Coruña. Dentro de estas Jornadas es parte primordial la Exposición Nacional Filatélica “Exfilina 76”, que se inaugura en el Kiosko Alfonso, en los jardines de Méndez Núñez. En la exposición, cuyo contenido está valorado entre los 500 y 800 millones de pesetas, han participado 75 expositores con un material que ha sido clasificado en distintos apartados. El coste total de dicha exposición, junto con las Jornadas Filatélicas, se ha elevado a la cifra de 1.500.000 pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Floja y decepcionante actuación del Deportivo en Valladolid

Después de la clara derrota vallisoletana en Mestalla y del triunfo del Coruña sobre el Santander, pese a que hasta aquí llegaron los rumores de que hubo apuros, se esperaba un partido mucho más disputado. La afición no las tenía todas consigo ante la visita del Deportivo. Se temía, sobre todo, al choque entre la inexperimentada delantera vallisoletana y la fuerte defensa deportivista. Mas resultó que aquélla marcó cinco goles, y lo hizo, fuerza es reconocerlo, sin grandes esfuerzos. Porque lo que ocurrió en el Estadio Municipal, digámoslo cuanto antes, fue que no existió el Coruña. Daba pena ver a un equipo de su solera entregado completamente al Valladolid, sin iniciativa y, más tarde, agotado del todo mientras sus jugadores caían víctimas de calambres.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Un incendio destruye por completo el Ayuntamiento de Culleredo

A media tarde se declaró un formidable incendio en una casa de planta baja y primer piso situada en las inmediaciones del edificio en que se halla instalado el Ayuntamiento de Culleredo. El fuego se inició en la planta baja, donde se hallaba almacenada buena cantidad de paja, propagándose rápidamente al edificio. Se comunicó el siniestro a esta capital e inmediatamente se trasladó a Culleredo en un autocamión el capataz de bomberos, señor Rega, con una sección de éstos y el material adecuado, consiguiendo después de grandes trabajos localizar el incendio. El edificio quedó destruido por las llamas, pereciendo entre ellas un borriquillo y otros animales, ocasionando pérdidas de bastante consideración.

Portada de El Ideal Gallego del 18 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego