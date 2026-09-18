El evento Trezeluzes recauda 300.000 euros en su octava edición

Gala Trezeluzes en la Finca Montesqueiro Carlota Blanco

Los valores de la responsabilidad y la generosidad protagonizaron, un año más, la gala Trezeluzes, que vivió su octava edición y que congregó ayer a personalidades del mundo de la cultura, el deporte y las empresas en la Finca Montesqueiro (Oleiros). En total, en la subasta solidaria se recaudaron 300.000 euros.

Las entidades beneficiarias fueron la Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española contra el Cáncer A Coruña, Asanog, Proxecto Home Galicia e Igaxes. “El apoyo a todas estas entidades permitirá contribuir a programas orientados a proteger y acompañar a niños durante su infancia y posterior adolescencia, reforzar la salud mental, impulsar medidas de inclusión y apoyo familiar, además de a posteriori favorecer la educación y la inserción sociolaboral de estos niños”, recordaron ayer desde la Fundación Trezeluzes.

La gala, presentada por Luján Argüelles y Jero García, contó con un menú elaborado por diez chefs de renombre: Luis Veira e Iria Espinosa (Árbore da Veira), Lolo Mosteiro y Paula Martínez (A Artesa da Moza Crecha), Manuel Costiña (Costiña), Pablo Morales (Habaziro), Ángeles Marzoa (Jaleo), Nacho Moreira (La Esquina de Valentina), David Souto (Finca Montesqueiro), Alejandro Méndez (Os Cachivaches), Bego Vázquez (Regueiro da Cova) y Pepe Solla (Casa Solla).

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Hubo música con Miguel Sueiras y Abraham Cupeiro, entre otros, y como embajadores actuaron el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, el humorista y mago Luis Piedrahita, el exbaloncestista Fernando Romay, el cómico David Amor o la actriz y presentadora María Mera, que participaron en el evento y charlaron animadamente con los asistentes.

“Son 300.000 euros que dejarán de ser una cifra para convertirse en oportunidades, investigación, inclusión, infancia, apoyo… en esperanza para más de 4.000 familias”, dijo Lorena Otero, directora de la gala.

Entre las piezas subastadas se encontraban una obra del artista Mico Rabuñal, el anillo TrezeLuzes Trilogy de Joyería Obradoiro o un paquete para disfrutar de MotoGP en Portugal, cortesía de Estrella Galicia.