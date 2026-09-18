Dos médicos coruñeses se cuelan entre los profesionales mejor valorados de España

Renato Vilas Boas y Marta Da Cunha Cedida

Dos médicos de A Coruña han sido reconocidos por los pacientes entre los 616 sanitarios mejor valorados de España. Se trata de Renato Vilas Boas, médico rehabilitador, y Marta Da Cunha, nefróloga, ambos nominados a los Doctoralia Awards 2026.

Los dos profesionales coruñeses compiten en sus especialidades junto a otros 14 médicos entre los 616 totales que optan a recibir uno de estos premios en la edición XIII de los galardones.

Renato Vilas Boas es especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital de A Coruña y en la Clínica Cenit, ubicada en la calle Pedro Ferrer. Estudió en la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y posteriormente realizó un máster en ecografía musculoesquelética e intervencionismo ecoguiado en la Universidad CEU San Pablo en 2022.

Las dos caras de la miocardiopatía hipertrófica, la primera causa de muerte súbita en jóvenes Más información

Vilas Boas centra su labor en el abordaje integral de patologías musculoesqueléticas y neurológicas a través de técnicas intervencionistas, infiltraciones ecoguiadas o tratamientos avanzados como la toxina botulínica o las ondas de choque para el manejo de la espasticidad y el dolor.

"Mi objetivo es ofrecer una atención personalizada, basada en la evidencia científica y orientada a mejorar la calidad de vida de cada paciente", asegura en su perfil de Doctoralia.

Por su parte, Marta da Cunha es una nefróloga con más de 15 años de experiencia. También procedente de la USC, con posterior máster en la Complutense de Madrid, posee un doctorado cum laude y el título de Experto en Nefrología Clínica por el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona.

Da Cunha también compagina su actividad en el Chuac, donde entró en 2012 tras su paso por el Hospital Quirón A Coruña, con su labor en la Clínica Longevid, ubicada en Manuel Murguía.

Su actividad se centra en enfermedades como la renal crónica o diabética o la hipertensión arterial. Además, lidera equipos multidisciplinares y participa en proyectos de investigación para optimizar terapias renales.

Nominados por los pacientes

Ambos médicos coruñeses están nominados a los Doctoralia Awards 2026, donde son las opiniones registradas por los pacientes las que determinan qué profesionales optan a estos galardones. Posteriormente, el reconocimiento de los compañeros de profesión y la contribución a la comunidad de pacientes es lo que decide finalmente quién resulta ganador.

Manuel Mosquera, podólogo: “A mis hijos no les pondría calzado ‘barefoot’ las 24 horas” Más información

Este año, compiten por llevarse estos premios 616 profesionales de toda España y 60 clínicas, donde destaca el liderazgo de Andalucía (178), Madrid (119) y Cataluña (112). "Celebrar una nueva edición de los Doctoralia Awards nos permite dar el protagonismo que merecen a los profesionales y clínicas que marcan la diferencia en nuestra sanidad", afirma el CEO de Doctoralia en España, Carlos Villaverde.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 13 de noviembre, durante una gala en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.