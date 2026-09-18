Así se reparten los 300.000 euros recaudados en la gala Trezeluces

El evento Trezeluzes recauda 300.000 euros en su octava edición Carlota Blanco

Los valores de la responsabilidad y la generosidad protagonizaron, un año más, la gala Trezeluzes, que vivió su octava edición y que congregó ayer a personalidades del mundo de la cultura, el deporte y las empresas en la Finca Montesqueiro (Oleiros). En total, en la subasta solidaria se recaudaron 300.000 euros.

Este importe fue repartido ocho entidades beneficiarias, en distintas cantidades. Fundación Meniños, Fundación ENKI y la Asociación Española contra el Cáncer de A Coruña, fueron las que más ayuda monetaria se llevaron con 50.000 euros cada una. Le siguen Aspanaes, con 42.834,80 euros, Asanog con 33.235,73 euros y Fundación Denis Suárez, con 32.650. Por debajo de los 30.000 se quedaron Proxecto Home, con 29.240,86 y Igaxes con 12.038,61.

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“Son 300.000 euros que dejarán de ser una cifra para convertirse en oportunidades, investigación, inclusión, infancia, apoyo… en esperanza para más de 4.000 familias”, dijo Lorena Otero, directora de la gala.

Entre las piezas subastadas se encontraban una obra del artista Mico Rabuñal, el anillo TrezeLuzes Trilogy de Joyería Obradoiro o un paquete para disfrutar de MotoGP en Portugal, cortesía de Estrella Galicia.