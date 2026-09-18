A Coruña y Santiago acusan a la Xunta de un "boicot" en vivienda y el PP acusa a sus alcaldesas de buscar culpables a su "fracaso"

Las alcaldesas de A Coruña, Inés Rey (i), y deSantiago, Goretti Sanmartín (d) EFE

Las alcaldesas de Santiago, Goretti Sanmartín, y de A Coruña, Inés Rey, han anunciado este viernes la creación de un grupo de trabajo entre ambas ciudades para abordar medidas relacionadas con la vivienda con el foco puesto en la condición de zona de mercado residencial tensionado y frente al “boicot” de la Xunta a esta iniciativa.

Tras una reunión mantenida en el pazo de Raxoi, sede del Ayuntamiento de Santiago, las regidoras han destacado la puesta en marcha de este frente común con el que pretenden evitar la “profecía” de la Xunta y del PP, que pronostican el “fracaso” de esta declaración.

En este sentido, la alcaldesa coruñesa ha recordado que el Gobierno autonómico aceptó “a regañadientes” la declaración para estas ciudades y ahora evita colaborar en las iniciativas alrededor de la misma para luego decir “que no funciona”.

“Qué curioso que sí funcionen en Euskadi, Navarra o Cataluña”, donde los Ejecutivos autonómicos sí colaboran con los ayuntamientos, ha deslizado Rey, que ha asegurado que no quiere “ser malpensada” respecto a que la Xunta “este boicoteando esta declaración para que fracasen estas medidas y así fracasen estas alcaldesas”.

La regidora del PSOE ha alertado sobre la posibilidad de que se busque “un fracaso en año electoral”.

En la misma línea, la alcaldesa de la capital gallega ha tildado de “indecente” la forma de proceder de la Xunta respecto a la vivienda y ha criticado que no se haya implicado en la declaración de zona tensionada hasta que el Gobierno anunció el traslado de fondos.

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Por ello, ha insistido en que ambas ciudades exigen a la Xunta, administración competente en vivienda, que transfiera de manera directa a sus ayuntamientos los más de cinco millones de euros procedentes de los fondos destinados a las zonas de mercado residencial tensionadas.

Reiteran que además deben ser los ayuntamientos los que decidan la finalidad de este dinero en función de las propuestas que contemplan las medidas correctoras recogidas en la propia propuesta de declaración de zona tensionada.

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Mientras, el portavoz del PPdeG en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos, ha acusado a las alcaldesas de A Coruña y Santiago de Compostela de buscar en la Xunta a "un culpable externo del fracaso de sus políticas" en materia de vivienda.

En un acto en A Coruña, Pazos ha señalado que la falta de vivienda es "un problema que preocupa a muchos ciudadanos" pero ha señalado que el PP fomenta "construir viviendas y aportar soluciones", como cree que ejemplifican los mil pisos comprometidos en la ciudad.

Esa reunión que mantuvieron las alcaldesas, según Pazos, "no va a aportar ninguna solución, pero sí va a aportar una excusa" que es tener en la Xunta "un culpable externo del fracaso de sus políticas".

Por ello, Pazo ha invitado a "recapacitar y tomar medidas alternativas" pues la denominación de zona tensionada en su opinión no ha funcionado -si bien las alcaldesas defienden los datos de contención de precios del alquiler- y ha calificado la transferencia de fondos del Gobierno como "supuesta aportación" porque dice que todavía no se ha producido.

Según sus cálculos, "permitiría construir algo menos de 30 viviendas", una cantidad que ha considerado que muestra escaso compromiso.

En todo caso, ha afirmado que "la Xunta cumple siempre con la ley" y que si los fondos son finalistas, se transferirán a ambas ciudades.

La legislación relativa al derecho a la vivienda establece que las zonas tensionadas son las que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia, más los gastos y suministros básicos, supere un 30 % de los ingresos medios o de la renta media de los hogares y que el precio de compra o alquiler haya subido de forma notable en los cinco últimos años, lo que permite limitar los precios del alquiler.

El candidato del PP a la Alcaldía de A Coruña, Miguel Lorenzo, ha dicho que si logra ser alcalde su "primera" medida será eliminar la zona de mercado residencial tensionado.

Para él esa es una medida "populista" ante el problema de vivienda y que tiene "más soluciones contrarias", pues de acuerdo con sus datos los alquileres subieron un 11 % y bajaron un 50 % los contratos.

En su opinión, el Gobierno local de A Coruña tiene "falta de gestión" e "incapacidad", con retrasos en la construcción de viviendas y falta de ejecución en fondos como los de ascensores y rehabilitación.