A Coruña logra el récord gallego de RCP masiva en el estadio de Riazor

A Coruña se ha hecho este viernes con el récord gallego de una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) más masiva hasta la fecha. Fueron 371 alumnos de segundo de la ESO de varios colegios de la ciudad los que lograron este hito en el estadio Abanca Riazor, una actividad organizada por Cruz Roja pensada para salvar vidas.

"Consideramos que es muy importante que los jóvenes tengan conciencia de que ellos son capaces de hacerlo, de que no es una cosa que se escape de su alcance", explica Aránzazu Jiménez de Llano, directora provincial de Formación de Cruz Roja en A Coruña.

Con esta premisa, la entidad organizó una gimcana de primeros auxilios donde los alumnos del Hogar de Santa Margarita, Compañía de María, Salvadariaga y Eusebio da Guarda aprendieron a hacer la hacer la RCP y la maniobra de Heimlich, pero también lo que tienen que llevar un botiquín o lo que hay que meter en una mochila de seguridad en caso de una emergencia, como un apagón.

Las dos caras de la miocardiopatía hipertrófica, la primera causa de muerte súbita en jóvenes Más información

El momento culmen de la jornada fue la RCP masiva, donde todos los escolares realizaron a la vez durante 15 minutos la reanimación en el campo de Riazor. Según indica Cruz Roja, es "la primera vez" que se logra reunir a tantas personas para realizar de forma simultánea realizando esta técnica. De hecho, cuentan, tuvieron que pedir muñecos a otras sedes de Galicia y Asturias para que fuese posible.

En total, fueron 140 muñecos y 371 alumnos que se fueron turnando al ritmo de canciones como 'Uptown Funk' de Mark Ronson y Bruno Mars o 'La Falda' de Myke Towers.

"Todos deberíamos saber hacerlo", recuerda Jiménez, quien explica que, si una persona se encuentra ante una emergencia, lo primero es aplicar la regla PAS: proteger, avisar y socorrer. "Lo más importante es mantener la calma y saber que, con instrucciones, todo el mundo puede hacerlo", incide.

Y es que muchas personas, aunque lo sepan hacer, se paralizan por el miedo escénico. "Una RCP nunca va a causar mal, pero en España hay una falta de cultura en primeros auxilios", lamenta. Actos contribuyen a que conozca: "Hay que enseñarles a ellos, pero también hay que sensibilizar en general. Que la gente entienda su importancia porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", zanja con motivo del Día de los Primero Auxilios.