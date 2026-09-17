Taccone, el muralista que pintará la plaza de Lugo para Coruña Arte Aberta: “Estas obran crean comunidad”

Gabriel Taccone, frente al FNAC Patricia G. Fraga

A Coruña acoge desde hoy y hasta el domingo la primera edición de Coruña Arte Aberta (CAbe), una exposición colectiva que involucra a buena parte del mundo cultural de la ciudad entre museos, galerías, centros culturales y locales. Serán 25 muestras en más de 40 espacios, a los que habría que añadir propuestas tan curiosas como la que el artista Gabriel Taccone llevará a cabo en el FNAC de la plaza de Lugo, donde pintará un mural efímero.

Taccone comenzará a pintarlo mañana, y el sábado terminará con los últimos retoques en un acto simbólico para CAbe. Una iniciativa que, dice, no podría valorar más: “Es una idea genial porque A Coruña es una ciudad que tiene artistas para exportar, pero aún así deben darse las condiciones para que puedan hacer carrera aquí”. “Es una lástima ver que hay gente que se va a Madrid o a Barcelona porque hay más oportunidades cuando aquí hay tanto talento. Esta iniciativa emociona de primeras, pero a largo plazo, si se sigue formando y consolidando, aún más”, celebra.

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En concreto, el artista, que viene del mundo del diseño gráfico y que hace escasos meses ya pintó un mural urbano en A Gaiteira, dibujará unas garzas en el escaparate de la tienda. “Me dieron libertad absoluta, así que decidí hacer unas garzas en estilo art noveau, simétricas. Quiero que sea colorido y llame mucho la atención porque normalmente los escaparates son oscuros, y así le dará vida a la calle”, explica el artista. Las garzas, típicas de su Venezuela natal, le vinieron en parte a la memoria por la canción ‘Tonada de luna llena’ de Simón Díaz, con lo que estará “pintando un pedacito de mi tierra aquí”.

“A mí me encanta el muralismo, que venga alguien mientras te ve hacerlo y te diga algo es genial”, dice. En su opinión, es una forma de “democratizar el arte”. “Encerrarse en un estudio está muy bien, es muy introspectivo, pero en la calle creas un contacto con la gente, y la obra de hecho pasa a ser suya, alguien puede graffitear por encima y la ‘fastidia’, pero ese valor que se le da a algo que está en la calle, que es de todos, me parece importante”, expone. “Yo lo siento con las obras de otros artistas que también están en la calle, que hacen ciudad, crean comunidad, y pueden marcar a alguna persona que viva en la zona”, asegura.

“Es como la teoría de las ventanas rotas, que habla de un coche abandonado al que nadie le hace nada hasta que se rompe una ventana y de repente todos lo desvalijan. Cuando tú pintas una pared y la recuperas, todo el entorno crece y se puede cuidar, como pasó en el barrio de Canido en Ferrol, que se llenó de murales a raíz de las Meninas, y ahora es una zona muy chula”, ejemplifica. Por lo tanto, le encantaría hacer más murales en A Coruña. “Que me den un edificio entero”, bromea. El de la plaza de Lugo será efímero, ya que solo estará una semana, pero comenta que le gustaría hacer más en barrios como Sagrada Familia o A Sardiñeira, que siente que están más abandonados: “Podrían servir para esa labor de ‘recuperar’ algunas zonas”.