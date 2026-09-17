Ramón Barba, vocalista de Clandestinos: "Nos adaptamos a todo, somos muy caballo de trotón"

El grupo coruñés Clandestinos, formado en abril de 2025, roza ya los 70 conciertos Cedida

Hace apenas un año y cinco meses que nació Clandestinos, pero sus cinco integrantes ya contaban con una amplia trayectoria musical en A Coruña antes de poner en marcha este nuevo proyecto. Ramón Barba, Fernando Pardiño, Hugo Pardo, Julio Vidal y Pablo Espido han unido sus caminos para formar una banda de versiones de pop-rock que, en poco más de un año, está a punto de alcanzar los 70 conciertos.

Su próxima cita será este viernes en el Mesón París, en Os Castros, donde Clandestinos pondrá la melodía a una jornada solidaria destinada a recoger alimentos. La iniciativa comenzará a las 20.30 horas y tendrá además un aliciente para quienes quieran contribuir: por cada bolsa de alimentos que entreguen, recibirán una caña gratis.

La actuación será una nueva oportunidad para comprobar el carácter versátil de una formación acostumbrada a adaptarse a todo tipo de escenarios. Y no será su única cita próxima en A Coruña: el grupo también actuará el 11 de octubre en las Fiestas de O Ventorrillo.

Ramón Barba, voz de Clandestinos, cuenta más sobre los inicios de la banda y como están viviendo el movimiento que ha generado el grupo desde su creación.

¿Cómo se formó Clandestinos?

Todos los integrantes del grupo ya nos conocíamos y los cinco tenemos una trayectoria larga y dilatada en la música aquí, en A Coruña. Después de quedar decidimos hacer este proyecto. La verdad es que todo fue fantástico y muy rápido. Desde que empezamos, en abril de 2025, llevamos casi 70 conciertos.

La verdad es que es una cifra a tener en cuenta. ¿Cómo han vivido tantas actuaciones?

Ha estado genial porque, además, somos una banda muy dinámica. No necesitamos escenarios grandes para poder tocar. Somos capaces de cubrir un escenario grande, una fiesta de pueblo —por ejemplo, hemos tocado en Villarrodís— o un festival, como en Neda. También podemos tocar en bares o en un cumpleaños, si nos llaman. Nos adaptamos a todo, somos muy caballo trotón.

¿Actuaron todas las semanas?

Sí, más o menos. De hecho, hubo una semana en concreto en la que tocamos miércoles, sábado y domingo: tres conciertos en la misma semana. Algún día incluso hicimos doblete, tocando a las seis de la tarde y a las once de la noche

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¿Las actuaciones son principalmente por A Coruña o también salen de la provincia?

Lo que más hemos salido de la provincia ha sido a Lugo. Todas las actuaciones suelen ser por aquí porque también tenemos nuestros trabajos y no solemos hacer desplazamientos muy lejos.

¿Cómo definiría el estilo de Clandestinos?

Somos una banda de versiones de pop-rock muy intensa y muy versátil. Abarcamos muchos años en nuestro repertorio, podemos ir desde los años 60 hasta la actualidad, con cosas de El Canto del Loco o Pereza. Cantamos tanto en español como en inglés.

¿Qué significa tocar en las fiestas de O Ventorrillo?

Nos hace una ilusión de locos poder estar en las fiestas de O Ventorrillo. Además, también estarán Os Piñeiros, así que genial, porque también nos encanta compartir escenarios y eventos con otras bandas, como surgió en su día con Los Alcántara o Os Revenidos. El Ventorrillo es un barrio en el que no habíamos tocado hasta ahora. Es un barrio emblemático y nos apetece ir, como ya hemos ido a otros tantos de aquí de A Coruña. Nos gusta mucho tocar en las fiestas de los barrios porque el ambiente es fantástico.

Antes de eso, esta semana actuáis en el exterior de Mesón París, en Os Castros, por una causa benéfica. ¿Qué supone que cuenten con ustedes para este tipo de eventos?

Sí, nos lleva Aníbal Rodríguez, que es un fan, un seguidor de la banda al que le gusta estar involucrado en temas benéficos y apoyarlos. Vamos de su mano y además coincide con el Día Internacional de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres, por lo que allí estaremos para revindicar ese día. Será una actuación al aire libre, si el clima lo permite; si no, lo haremos dentro.

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¿Qué le diría a la gente para que se anime a ir a veros y participar en esta iniciativa?

Somos una banda muy cercana y divertida. Somos cinco tíos muy normales y muy distintos entre nosotros, pero hacemos muy buen tándem. Nos preocupamos mucho por nuestro público y lo damos absolutamente todo, nos entregamos. Tenemos mucho interés en que la gente se encuentre a gusto en nuestros conciertos, que se sientan incluidos y que formen parte del show.

Somos una pequeña gran familia. Tenemos una gente asidua que siempre viene a vernos y la gente nueva va haciendo comunidad. Hay una página, "Todos somos Clandestinos", creada por fans que vienen a vernos y seguidores que comparten sus vidas con nosotros. Es un grupo de personas que se van uniendo poco a poco y se lo pasan en grande. Cuando fuimos a tocar a Melide, por ejemplo, fueron ellos, hicieron una pulpada juntos y a nosotros nos da mucha alegría.

Por otra parte, hay que ser solidarios, hay que ser la mejor versión de nosotros mismos y nosotros lo intentamos. Este viernes tenemos una ocasión genial gracias a Aníbal y a la gente que colabora para darle un empujón al Banco de Alimentos.

¿Ya pensáis en novedades para las próximas actuaciones?

Somos una banda que trabaja continuamente. Movemos mucho el repertorio, tocamos 64 o 65 canciones que vamos rotando y tocando en los distintos conciertos, y seguimos ampliando la lista.