Una imagen de la edicion 2025 de Mundo Juego Archivo El Ideal Gallego

Este domingo 20 de septiembre, el Puerto de A Coruña acoge una nueva edición del festival infantil Mundo Juego. Un espectáculo para toda la familia enmarcado en el Festival Son & Mar A Coruña, dentro de los Concertos del Xacobeo.

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Entre las 11.00 y las 21.00 horas, con entrada libre, grandes y pequeños podrán disfrutar de juegos de construcción, área de Jazdminton, circuito de minigolf, Playmobil Medieval y espacios dedicados a distintas marcas de juguetes. También habrá una zona gastronómica con Foodtrucks.

Cartel Festival Son&Mar Cedida

Mundo Juego es una de las citas del Festival Son & Mar, un ciclo cultural y musical organizado por el Ayuntamiento da Coruña, a través del Consorcio de Turismo. Los otros eventos que forman parte del festival, para este mes de septiembre, son: