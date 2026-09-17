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A Coruña

Mundo Juego llega este fin de semana al Puerto de A Coruña como parte del Festival Son&Mar

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
17/09/2026 18:27
Una imagen de la edicion 2025 de Mundo Juego
Archivo El Ideal Gallego 
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Este domingo 20 de septiembre, el Puerto de A Coruña acoge una nueva edición del festival infantil Mundo Juego. Un espectáculo para toda la familia enmarcado en el Festival Son & Mar A Coruña, dentro de los Concertos del Xacobeo

mundo-juego
mundo-juego

Entre las 11.00 y las 21.00 horas, con entrada libre, grandes y pequeños podrán disfrutar de juegos de construcción, área de Jazdminton, circuito de minigolf, Playmobil Medieval y espacios dedicados a distintas marcas de juguetes. También habrá una zona gastronómica con Foodtrucks

Cartel Festival Son&Mar
Cartel Festival Son&Mar
Cedida

Mundo Juego es una de las citas del Festival Son & Mar, un ciclo cultural y musical organizado por el Ayuntamiento da Coruña, a través del Consorcio de Turismo. Los otros eventos que forman parte del festival, para este mes de septiembre, son:  

  • Gabry Ponte, viernes 18 de septiembre 
  • PicaPop Tardeo, sábado 19 de septiembre
  • Sacro by Mëstiza, viernes 25 de septiembre
  • Romance & Perreo, sábado 26 de septiembre
  • Orballo Cultural, domingo 27 de septiembre 
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