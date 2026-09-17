Manuel Mosquera, podólogo: “A mis hijos no les pondría calzado ‘barefoot’ las 24 horas”

El podólogo Manuel Mosquera, en su clínica en la calle Posse Germán Barreiros

Las modas pueden ser buenas, aunque todo en su justa medida. Es el caso de los zapatos ‘barefoot’, es decir, un calzado respetuoso con la pisada natural y una opción a la que recurren los padres con cada vez más asiduidad. Sin embargo, su uso también tiene sus límites, tal y como indica el miembro del Colegio Oficial de Podología de Galicia Manuel Mosquera, con una clínica en A Coruña, que recuerda que la vuelta al cole es el mejor momento para revisar los pies de los niños y evitar cometer errores como heredar zapatos, ya que cada persona tiene una forma de pisar diferente.

¿Qué es lo más importante a tener en cuenta de cara a la vuelta al cole y el calzado?

Es una etapa en la que se vuelven a comprar las botas de fútbol y todos los elementos que engloban las actividades extraescolares y es muy importante tener en cuenta las fases. Hay etapas en las que los niños crecen muy rápido, por lo que hay que comprar para usar, es decir, no hacer mucho acopio de calzado pensando en el futuro.

¿Hay patologías asociadas a esta época?

En estos primeros meses después de septiembre y octubre, muchos niños acuden a consulta porque tienen traumatismos en las uñas que incluso llegan a infectarse y a caerse, lo que se llama retroniquia. Son patologías muy habituales debido a la rigidez del calzado buscando esa durabilidad.

“El zapato deportivo tampoco es para todo el día; están diseñados para usarlos, como mucho, durante una hora y media” Manuel Mosquera, podólogo

¿Cómo es el zapato ideal?

No hay que buscar el más caro porque el coche puede ser muy bueno, pero si no llevas un cinturón de seguridad, el riesgo es mayor. Lo ideal es fijarse en la morfología de ese calzado, teniendo en cuenta las incidencias meteorológicas en cuanto a transpirabilidad e impermeabilidad y los pies de los niños: si son planos, si se mueven mucho, si hace falta un calzado muy rígido para que ajuste bien al pie... Realmente es un error muy habitual.

Otro error habitual es solamente mirar el número.

Efectivamente. Ahí es fundamental tener en cuenta que las marcas no tienen homogeneidad en el número. Te puedes encontrar un 23 que no corresponde a otro 23 en otra firma. Ahí una recomendación súper sencilla es retirar o quitar la plantilla del calzado, ponerla en el suelo y comprobar que se deje entre 0,8 y 1,2 centímetros aproximadamente.

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El ‘barefoot’ está cada vez más de moda, ¿los padres les consultan por este tema?

Es la consulta más habitual hoy en día. Nosotros decimos, en plan broma, que si cada vez que nos nombran la palabra ‘barefoot’, respetuoso o minimalista nos dieran un chupito, a las dos horas tendríamos que cerrar la clínica. No te exagero si digo que el 80% de los niños ya utilizan este tipo de calzado.

¿Y cuál es su opinión?

Considero sinceramente que la palabra respetuoso debería ir ya de serie integrada en cualquier calzado. Es como plantear un sofá incómodo. Nadie lo compraría. Lo que pasa es que al final también responde a estrategias de marketing. La evidencia científica lo que nos dice es que, como hay un porcentaje muy elevado de niños que van a tener un pie normativo y no van a tener ningún tipo de patología, hay esperar y ver.

¿No sería recomendable en un pie sano?

Yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero yo a mis hijos no les pondría un calzado ‘barefoot’ las 24 horas, igual que no me plantearía un calzado deportivo todo el día, algo súper habitual. Lo típico de los papás: “Es que está todo el día dándole patadas, jugando a todas horas, y si le pongo otro calzado me lo revienta”. Pero ese tipo de calzado tiene un diseño, una rigidez y unos elementos pensados para utilizar, como mucho, una hora u hora y media. Evidentemente permite mejor agarre con la superficie de juego y mejor impacto a la hora de golpear un balón, pero no es para caminar por la calle.

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¿Qué problemas puede dar?

La consulta más habitual es que al niño le duelan los talones y es común que sea por la enfermedad de Sever, una inflamación del cartílago de crecimiento del talón asociada a una actividad deportiva elevada.