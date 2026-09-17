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A Coruña

Los coruñeses Escuchando Elefantes serán los teloneros de Silvio Rodríguez en el Coliseum

Silvia Rábade y Carlos Tajes pondrán la primera parte de la música en el concierto

Noela Rey Méndez
Noela Rey Méndez
17/09/2026 15:32
Escuchando Elefantes
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"Está todo vendido, ya hemos hecho sold out", bromean Silvia Rábade y Carlos Tajes. El dúo, el conocido grupo coruñés Escuchando Elefantes, estará este 19 de septiembre en concierto en el Coliseum para actuar como teloneros de Silvio Rodríguez que, efectivamente, ha vendido todo el aforo del recinto herculino.

Cartel concierto Silvio Rodríguez

Silvio Rodríguez se cita el sábado con su público en A Coruña y con las entradas agotadas

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En un mensaje colgado en sus redes sociales, Escuchando Elefantes comunica la noticia haciendo hincapié, entre otras curiosidades, en que Silvia, la mitad del dúo, lleva ese nombre por el cantautor cubano. "Por este señor de aquí es por el que yo me llamo Silvia. Pero lo que vengo a deciros es que el 19 de septiembre estos dos mendas también vamos a estar en el Coliseum con Silvio Rodríguez", explican Escuchando Elefantes, que se muestran pletóricos por poder acompañar al cantante en su recital en A Coruña.

A lo largo de 59 años sobre los escenarios, Silvio Rodríguez ha construido una de las obras fundamentales de la canción iberoamericana y se ha convertido en un nombre esencial de la Nueva Trova, haciendo de la canción un territorio en el que conviven poesía, intimidad, observación del mundo, pensamiento y emoción. Además de la presencia de Escuchando Elefantes como teloneros, está acompañado sobre el escenario por Niurka González, Malva Rodríguez, Rachid López, Maykel Elizarde, Jorge Reyes, Emilio Vega, Jorge Aragón y Oliver Valdés.

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