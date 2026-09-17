Lorenzana apela a la eficiencia energética durante su visita a Aúna Partner Days 2026

Lorenzana saluda a uno de los expositores de la feria de ExpoCoruña. Javier Alborés

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, inauguró la feria Aúna Partner Days 2026, que reúne profesionales y empresas distribuidoras del sector de la fontanería, la electricidad y la energía, donde puso de manifiesto el papel esencial que desempeñan esas empresas a la hora de trasladar la eficiencia energética a los hogares.

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La feria, que se celebra en ExpoCoruña, está organizada por Aúna Distribución, una de las principales centrales de compras y servicios en España, especializada en el sector de la energía y en soluciones para la instalación. Agrupa 89 empresas distribuidoras y 464 puntos de venta, con un volumen de negocio agregado superior a los 2.100 millones de euros.

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La conselleira apuntó que se trata de un evento que “permite interrelacionar a toda la cadena de valor” y a profesionales de un sector altamente demandado donde la formación es clave para ofrecer un servicio de calidad, tanto a la industria como a los consumidores domésticos.

Por otra parte, Lorenzana también destacó y agradeció el hecho de que el evento se celebre en la ciudad. "Es un honor que hayan escogido A Coruña para este feria, que engloba a más de 165 profesionales y que está llena. Permite interrelacionar a toda la cadena de valor y da valor a una profesión importantísima. Esto demuestra el empuje que tiene la ciudad para acoger una feria que moviliza a tantos profesionales", dijo.

Además, vinculó el sector con la construcción y de espacios más sostenibles. "Todas las administraciones tratamos de llevar a cabo unos planes de vivienda muy exigentes. Hay que dar un empuje a esa cadena de valor que es la construcción. Estamos trabajando muchísimo con la construcción industrializada, que es clave para acelerar y agilizar los procesos de construcción de vivienda, con un plan director", finalizó Lorenzana.