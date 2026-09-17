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A Coruña

Lorenzana apela a la eficiencia energética durante su visita a Aúna Partner Days 2026

La conselleira de Economía e Industria inauguró en ExpoCoruña una feria dedicada a los sectores de la electricidad, la energía y la fontanería

Julia Nóvoa
17/09/2026 15:06
Lorenzana saluda a uno de los expositores de la feria de ExpoCoruñaExpo CoruÃ±a.Lorenzana visita el AÃºna Partner Days 2026.
Lorenzana saluda a uno de los expositores de la feria de ExpoCoruña.
Javier Alborés
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La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, inauguró la feria Aúna Partner Days 2026, que reúne profesionales y empresas distribuidoras del sector de la fontanería, la electricidad y la energía, donde puso de manifiesto el papel esencial que desempeñan esas empresas a la hora de trasladar la eficiencia energética a los hogares.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visitó la muestra en ExpoCoruña

Así es el Aúna Partner Days 2026 de A Coruña

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La feria, que se celebra en ExpoCoruña, está organizada por Aúna Distribución, una de las principales centrales de compras y servicios en España, especializada en el sector de la energía y en soluciones para la instalación. Agrupa 89 empresas distribuidoras y 464 puntos de venta, con un volumen de negocio agregado superior a los 2.100 millones de euros.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el centro, inauguró este viernes tres nuevas fases del polígono industrial de As Gándaras en Lugo

Rueda destaca que el desarrollo de suelo industrial atraerá empresas

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La conselleira apuntó que se trata de un evento que “permite interrelacionar a toda la cadena de valor” y a profesionales de un sector altamente demandado donde la formación es clave para ofrecer un servicio de calidad, tanto a la industria como a los consumidores domésticos.

Por otra parte, Lorenzana también destacó y agradeció el hecho de que el evento se celebre en la ciudad. "Es un honor que hayan escogido A Coruña para este feria, que engloba a más de 165 profesionales y que está llena. Permite interrelacionar a toda la cadena de valor y da valor a una profesión importantísima. Esto demuestra el empuje que tiene la ciudad para acoger una feria que moviliza a tantos profesionales", dijo. 

Además, vinculó el sector con la construcción y de espacios más sostenibles. "Todas las administraciones tratamos de llevar a cabo unos planes de vivienda muy exigentes. Hay que dar un empuje a esa cadena de valor que es la construcción. Estamos trabajando muchísimo con la construcción industrializada, que es clave para acelerar y agilizar los procesos de construcción de vivienda, con un plan director", finalizó Lorenzana.

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